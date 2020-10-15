Старейший из ковров

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Таша Нойер

Увидеть ее можно на офи­циальном сайте Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в разделе «Виртуальные выставки».

Экспонат по праву считается гордостью коллекции, поскольку представляет собой точную реконструкцию знаменитой археологической находки – узелкового ворсового ковра, обнаруженного в кургане Пазырыкской культуры, которая датируется VI–III вв. до н. э. Подлинник артефакта хранится в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Древнейший из сохранившихся до наших дней ковров является символом истории ковроткачества для многих народов, выдающимся произведением прикладного искусства. Широкая известность уникального ковра Пазырыкской археологической культуры обуславливает его популярность как объекта для создания точных копий в среде профессионалов.

Елбасы Нурсултану Назарбаеву­ этот ковер преподнесли в 2010 году во время церемонии вручения верительных грамот дипломатами ряда стран. Очевидно, выбор дара обусловлен тем, что на территории современного Казахстана исследуются выдающиеся памятники Пазырыкской археологической культуры – курганы могильника Берель. Тем самым дипломатический дар характеризует не только широкую географию международных отношений нашей страны, но и становится непреходящим символом глобальной историко-культурной общности народов, населявших территорию Евразии с древних времен.

Пазырыкская археологическая культура существовала на территории Алтая, смежных территориях Казахстана и Монголии в раннем железном веке. Нашим соотечественникам эта культура знакома по находкам могильника Берель в Восточном Казахстане.

Главная особенность находок этой археологической культуры – высокая степень сохранности, обусловленная таким природным явлением, как вечная мерзлота. Благодаря ей мы можем видеть не только предметы из металла, керамики, камня, но и ткани, войлок, дерево, органику, в том числе и знаменитый Пазырыкский ковер.

Он был обнаружен экспедицией Института археологии АН СССР под руководством Сергея Руденко в 1949 году при раскопках Пятого Пазырыкского кургана – одного из пяти больших каменных курганов, являющихся фамильным кладбищем племенной знати. Благодаря развитым уже в то время археологическим и рес­таврационным технологиям удалось с минимальными повреждениями перевезти находку в Эрмитаж. В лаборатории реставрации тканей крупнейшим ученым Николаем Семеновичем была проведена работа по консервации ковра, которая прежде всего состоя­ла в том, чтобы прекратить процесс разрушения волокна и сохранить его фактуру.

Пазырыкский ковер имеет форму, близкую к квадрату, выполнен из овечьей шерсти. О большой первоначальной яркости и колористическом богатстве свидетельствуют сохранившиеся нити охристых, красных, зеленых, желтых цветов. Центральное поле ковра окаймлено пятью бордюрами. На внешнем бордюре вытканы фигуры крылатых грифонов. На следующем за ним широком поясе изображена процессия стилизованных верховых и спешившихся всадников на красном фоне – по 7 с каждой стороны.

Другой бордюр со стилизованными розетками на желтоватом фоне предшествует изоб­ражениям пасущихся ланей на светло-голубом фоне. Бордюр, окаймляющий центральное поле, представлен повторяющимися изображениями орлиного грифона. Центр ковра образуют 24 квадрата, заполненные перекрещивающимися лепестками и дополняющими их листочками в форме треугольников на красном фоне.

По сей день существуют разные точки зрения о происхож­дении ковра: мидийское, персидское, парфянское, массагетское. Широкая вариативность географии – свидетельство глобальных межкультурных связей, сущест­вовавших на территории Евразии в первом тысячелетии до нашей эры. Пазырыкский ковер считается бесценным источником по истории и семантике древнего искусства. Наряду с другими выдающимися памятниками своего времени ковер «Пазырык» – зримый пример высокого уровня культуры номадов раннего железного века.

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