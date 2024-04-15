Стартовал весенний марафон

фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Инициатива Главы государства по проведению месячника чистоты получила широкую поддержку среди местных жителей: в городах и селах региона развернулось масштабное благоустройство улиц, парков, скверов, дворовых территорий. Созданы общественные штабы, которые совместно с акиматами координируют планы работ по санитарной очистке и озеленению. Массовые субботники объединили молодежных активистов, аксакалов, чиновников, бизнесменов, общественных деятелей.

В один из первых дней экологической акции жители Конаева, вооружившись лопатами, с энтузиазмом рыли лунки для саженцев. Темп задавали волонтеры, учащиеся местных колледжей.

Как отметила ветеран-педагог Бакыт Нурмаганбетова, областной центр – одна из главных туристических достопримечательностей региона. Ежегодно летом отдохнуть на Капшагай приезжают около 1 млн туристов из Алматы, Астаны, других регионов и соседних стран.

– Я пришла сюда по зову души, хочу, чтобы о нашем городе у гостей складывалось только хорошее впечатление, – подчерк­нула пенсионер. – Призываю земляков внести вклад в дело озеленения. Конаев имеет все шансы стать самым зеленым городом Казахстана! Необходимо привить молодежи культуру чистоты, бережного отношения к родным местам.

С мнением ветерана согласны учитель Аяжан Рахманова, общественница Радмила Радикова и другие участники субботника. По их словам, приятно ощущать себя частью дружного коллектива. Атмосфера общего труда сплотила граждан, изъявивших искреннее желание сделать родной город уютнее и краше.

– Чистота вокруг начинается с себя, – отметил студент Ерлик Ганиулы. – За день мы вывезли десятки мешков мусора, собранного на территории нашего колледжа и прилегающих улицах. Это означает одно – учащиеся и местные жители сами мусорят, бросают где попало бутылки, пакеты, бумагу. Вот так и образуются повсюду стихийные свалки. Не зря говорят: чисто там, где не сорят. Если каждый казахстанец станет убирать за собой, проявлять заботу об окружающей среде, наши города и села зацветут!

По данным акимата области, акция «Таза Қазақстан» набирает обороты. Только за первую неделю на улицах городов и сел собрано около 19 тыс. тонн бытовых отходов. Из этого объема на вторичную переработку отправлено 4 230 тонн. В субботниках приняли участие свыше 370 тыс. человек, большинство которых – работники промышленных и аграрных предприятий.

И это только начало. Масштабный весенний марафон продлится больше месяца, он разделен на пять тематических частей: «Таза өлке», «Киелі мекен», «Жасыл аймақ», «Өнегелі ұрпақ» и «Мөлдір бұлақ». Предусмотрены благоустройство историко-культурных памятников, организация субботников в домах ветеранов. В связи с тяжелой паводковой ситуацией в стране особое внимание уделяется очистке от мусора арыков, каналов, берегов рек и озер.

– Объединив усилия, мы сможем улучшить экологическую ситуацию, передать зеленый мир будущим поколениям, – говорит заместитель акима области Рустам Исатаев. – Необходимо сохранить эту живописную красоту, природное богатство края. Пусть чистота станет одной из визитных карточек нашего региона!

В планах организаторов – провести санитарную очистку 4,7 тыс. га территорий, высадить 15 тыс. саженцев деревьев. По итогам акции состоится областной конкурс на звания «Самый чистый район» (сельский округ, двор), «Образцовое предприятие», «Лучший коллектив».