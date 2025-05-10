Фото пресс-службы акимата Алматинской области

В масштабном этно-спортивном мероприятии принимают участие команды конников из 13 регионов Казахстана, а также из Венгрии, Ирана, Кыргызстана, Татарстана (РФ) и ЮАР. За пять дней спортсменам предстоит преодолеть 500 км по степному маршруту.

Как отметили участники церемонии открытия марафона, аким Алматинской области Марат Султангазиев, исполнительный секретарь партии «Amanat» Даулет Карибек, депутат Сената Парламента Дархан Кыдырали, президент федерации «JORYQ» Бакытжан Турлыбеков, байга «Ұлы дала жорығы» прославляет дух Великой степи, вековые традиции народа, богатство казахской культуры. Это не просто спортивное состязание, а историческая экспедиция по пути предков, дающая возможность почувствовать дух кочевой цивилизации.

В рамках марафона состоятся выставка ремесел, передвижная экспозиция музея «Есік», театрализованные представления, концерт фольклорно-этнографических ансамблей. Для зарубежных гостей устроят турнир по национальным видам спорта, покажут процессы укрощения диких жеребцов и доения кобыл.