Мероприятие направлено на очистку территорий и озеленение регионов страны, передает Kazpravda.kz

Фото: Минэкологии РК

В ходе акции планируется проведение массовых субботников по всей стране, посадка деревьев и кустарников, с учётом природно-климатических особенностей регионов.

В данном мероприятии может принять участие каждый, обратившись в местный акимат.

Стоит отметить, что акция проводится в рамках реализации Концепции развития экологической культуры «Таза Қазақстан» на 2024–2029 годы.

Главная цель инициативы - формирование культуры бережного отношения к природе, воспитание личной ответственности граждан за сохранение окружающей среды и улучшение экологической обстановки в стране.

Инициатива «Таза Қазақстан» объединяет всех, кто стремится внести личный вклад в чистоту окружающей среды и экологическое будущее страны.