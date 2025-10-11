Мероприятие направлено на очистку территорий и озеленение регионов страны, передает Kazpravda.kz
В ходе акции планируется проведение массовых субботников по всей стране, посадка деревьев и кустарников, с учётом природно-климатических особенностей регионов.
В данном мероприятии может принять участие каждый, обратившись в местный акимат.
Стоит отметить, что акция проводится в рамках реализации Концепции развития экологической культуры «Таза Қазақстан» на 2024–2029 годы.
Главная цель инициативы - формирование культуры бережного отношения к природе, воспитание личной ответственности граждан за сохранение окружающей среды и улучшение экологической обстановки в стране.
Инициатива «Таза Қазақстан» объединяет всех, кто стремится внести личный вклад в чистоту окружающей среды и экологическое будущее страны.