Стартовала республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан»

Общество
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Айман Аманжолова
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8 апреля по всей республике началась масштабная экологическая акция «Таза Қазақстан». Акция продлится пять недель, каждая из которых будет посвящена определенной тематике

Фото: акимат Алматы

Первая неделя, которая продлится до 13 апреля, носит название «Таза өлке» - в течение этой семидневки жители населенных пунктов, общественники, сотрудники организаций и предприятий будут проводить уборку прилегающих территорий и дворов.

Неделя до 20 апреля будет носить название «Киелі мекен» и посвящена работам по благоустройству территории историко-культурных памятников. До 27 апреля неделя с темой «Жасыл аймақ» ознаменуется посадкой саженцев деревьев, побелкой насаждений. Период до 4 мая будет носить название «Өнегелі ұрпақ» и посвящен уборке и благоустройству дворов ветеранов и территорий домов престарелых. В последнюю, пятую неделю, под названием «Мөлдір бұлақ» будут очищать от мусора окрестности водоемов – рек и озер.

К данной акции активно подключаются регионы. К примеру, в г. Алматы  республиканская акция пройдет в рамках общегородской кампании. Кампания носит название «Алматы – наш общий дом», ее цели:

- повысить уровень общественной культуры среди городского населения;

- приучить к бережливому отношению к городскому имуществу;

- поставить заслон хамскому и асоциальному поведению в общественных местах;

- ввести уровень нулевой терпимости к вандализму и порче городских объектов.

В рамках кампании пройдут благотворительные и культурные акции, приучающие казахстанцев к добрососедству и взаимовыручке, пропагандирующих ответственное поведение и следование общепринятым в социуме нормам взаимодействия. 

Присоединяйтесь к республиканской акции «Таза Қазақстан» и внесите вклад в процветание родного края!

 

#Алматы #акимат #уборка

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