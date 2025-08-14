Учения проводятся с целью повысить уровень готовности государственной системы граж­данской защиты к ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших в результате радиационной и химической аварий.

В ходе первого этапа учений на крупных промышленных объектах области отрабатываются действия по ликвидации условной чрезвычайной ситуации в результате радиационной и химической аварий. На таких объектах большая численность работающих и существует возможная угроза химического заражения персонала объекта, населения и территории.

Практические навыки, полученные в ходе «Қалқан-2025», послужат основой для совершенствования алгоритма, готовности и действий, которые позволят минимизировать негативные последствия аварий.