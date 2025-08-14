Стартовали республиканские командно-штабные учения «Қалқан-2025»
Дина Махамбетова
Штаб учений, которые пройдут с 13 по 15 августа, расположен в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области. В «Қалқан-2025» принимают участие спасатели, центральные и местные исполнительные органы, службы гражданской защиты, представители радиационных и химически опасных объектов, военнослужащие Национальной гвардии МВД, Министерства обороны и Пограничной службы, представители Агентства РК по атомной энергии, Института ядерной физики, Национального ядерного центра.