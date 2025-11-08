Статистика – гарант открытости и доверия

Статистика
120
Ерик Абитов
корреспондент отдела экономики

В Астане прошел международный форум «Цифровая трансформация национальных статистичес­ких систем», приуроченный к 105-летнему юбилею государственной статистики республики.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мероприятие стало масштабной площадкой по обмену опытом и обсуждению стратегических направлений развития статистики в эпоху цифровизации. В форуме приняли участие свыше 150 представителей из более чем десяти стран, включая, помимо государств СНГ, Китай, Сингапур, Индонезию, Грузию, Венгрию, Сербию.

Среди гостей были также представители международных организаций, таких как ЕЭК, ООН, ОЭСР, ЮНИДО, UNFPA, а также госорганов, научных и экспертных сообществ Казахстана.

Основное внимание делегатов форума было сосредоточено на современных тенденциях цифровизации статистики, повышении качества и ценности статистической информации, а также на внедрении технологий больших данных и искусственного интеллекта в систему государственного управления.

Открывая пленарное заседание, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Асет Иргалиев подчеркнул, что за годы независимости Казах­стан прошел масштабный путь развития – от статистического учета в плановой экономике до современной системы, полностью отвечающей международным стандартам ООН, ОЭСР, МВФ.

– Статистика остается гарантом открытости и доверия. Юбилей – это не только подведение итогов, но и возможность обозначить новые горизонты. Благодаря международному сотрудничеству казахстанская статистика и впредь будет вносить весомый вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН, – подчеркнул Асет Иргалиев.

С приветственным словом также выступил председатель Межгосударственного статистического комитета СНГ Константин Лайкам, который от имени Статкомитета СНГ поздравил казахстанских коллег с юбилеем. Спикер подчеркнул, что современное статистическое сообщество сталкивается с серьез­ными проблемами, обус­ловленными стремительным развитием цифровых технологий и изменениями в социальной и экономической жизни.

– Казахстанские статистики накопили богатый и ценный опыт, который будет полезен всем странам Содружества. Только совместными усилиями можно эффективно отвечать на глобальные вызовы и развивать статистику на благо наших народов, – отметил Константин Лайкам.

Программа форума включала в себя тематические сессии и панельные дискуссии, посвященные цифровой транс­формации национальных статистических систем, а также современным подходам к коммуникации с пользователями статистической информации.

В рамках мероприятия руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Максат Турлубаев представил стратегическое видение цифровой трансформации бюро.

– Наша цель – создать интегрированную цифровую экосистему, объединяющую сбор, обработку, анализ и распространение данных на единой платформе. Это позволит повысить точность и оперативность статистики, улучшить взаимодействие с пользователями и обеспечить максимальную прозрачность для общест­ва, – сделал акцент Максат Турлубаев.

Форум завершился выработкой ряда рекомендаций и инициатив, направленных на укрепление международного партнерства и ускорение цифровой трансформации статистических систем, что станет важным шагом на пути к формированию современного устойчивого и технологичес­ки развитого статистического пространства.

#Астана #статистика #форум

Популярное

Все
Награды вручены лучшим
Театр отмечает юбилей
Вне зоны доступа
На рассмотрении – проект Цифрового кодекса
Национальные ценности в эпоху ИИ
Вашингтонский аккорд: итоги саммита ЦА + США
Качественно новый этап взаимодействия
Статистика – гарант открытости и доверия
Событие, обратившее на себя внимание
Всем домнам дали газ
Заработал кирпичный завод
На базе воздушной гавани столицы создадут аэрохаб
Подписаны важные соглашения
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Беспорядки в Танзании: сообщается о сотнях погибших
За знаниями – в новые школы
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Университеты должны стать "фабрикой будущего"
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Дом должен быть местом, где тебя любят и понимают
Пленные из КНДР в Киеве просят передать их Южной Корее
Сельчане добились закрытия незаконной свалки
Обновили рекорд юношеских азиад
Лучшие теннисистки мира предстали в вечерних нарядах
Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска подозревают в крупном хищении – АФМ
Суд приговорил блогера Аяза Шабутдинова к семи годам
Указом Президента Ким Сонг Кёнг награжден орденом «Достык» II степени
До 2030 года Казахстан избавится от дефицита сжиженного газа
Превратить родину в цветущий сад
Актера наградили за спасение
Все заявления – в приоритетную повестку
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Лювак для бодрости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода

Читайте также

Международный форум по цифровой трансформации начался в Аст…
В октябре инфляция в Казахстане замедлилась до 12,6%
Лидером по числу свадеб стал Алматы
Медианная заработная плата выросла в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]