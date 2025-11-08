Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мероприятие стало масштабной площадкой по обмену опытом и обсуждению стратегических направлений развития статистики в эпоху цифровизации. В форуме приняли участие свыше 150 представителей из более чем десяти стран, включая, помимо государств СНГ, Китай, Сингапур, Индонезию, Грузию, Венгрию, Сербию.

Среди гостей были также представители международных организаций, таких как ЕЭК, ООН, ОЭСР, ЮНИДО, UNFPA, а также госорганов, научных и экспертных сообществ Казахстана.

Основное внимание делегатов форума было сосредоточено на современных тенденциях цифровизации статистики, повышении качества и ценности статистической информации, а также на внедрении технологий больших данных и искусственного интеллекта в систему государственного управления.

Открывая пленарное заседание, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Асет Иргалиев подчеркнул, что за годы независимости Казах­стан прошел масштабный путь развития – от статистического учета в плановой экономике до современной системы, полностью отвечающей международным стандартам ООН, ОЭСР, МВФ.

– Статистика остается гарантом открытости и доверия. Юбилей – это не только подведение итогов, но и возможность обозначить новые горизонты. Благодаря международному сотрудничеству казахстанская статистика и впредь будет вносить весомый вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН, – подчеркнул Асет Иргалиев.

С приветственным словом также выступил председатель Межгосударственного статистического комитета СНГ Константин Лайкам, который от имени Статкомитета СНГ поздравил казахстанских коллег с юбилеем. Спикер подчеркнул, что современное статистическое сообщество сталкивается с серьез­ными проблемами, обус­ловленными стремительным развитием цифровых технологий и изменениями в социальной и экономической жизни.

– Казахстанские статистики накопили богатый и ценный опыт, который будет полезен всем странам Содружества. Только совместными усилиями можно эффективно отвечать на глобальные вызовы и развивать статистику на благо наших народов, – отметил Константин Лайкам.

Программа форума включала в себя тематические сессии и панельные дискуссии, посвященные цифровой транс­формации национальных статистических систем, а также современным подходам к коммуникации с пользователями статистической информации.

В рамках мероприятия руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Максат Турлубаев представил стратегическое видение цифровой трансформации бюро.

– Наша цель – создать интегрированную цифровую экосистему, объединяющую сбор, обработку, анализ и распространение данных на единой платформе. Это позволит повысить точность и оперативность статистики, улучшить взаимодействие с пользователями и обеспечить максимальную прозрачность для общест­ва, – сделал акцент Максат Турлубаев.

Форум завершился выработкой ряда рекомендаций и инициатив, направленных на укрепление международного партнерства и ускорение цифровой трансформации статистических систем, что станет важным шагом на пути к формированию современного устойчивого и технологичес­ки развитого статистического пространства.