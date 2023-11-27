Статистику по заболеваемости ОРВИ и гриппом представил Минздрав

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

По данным Национального центра общественного здравоохранения Минздрава РК, с начала эпидемического сезона зарегистрировано 2 680 677 случаев ОРВИ и идентифицировано 810 случаев гриппа, передает корреспондент Kazpravda.kz

Отмечается, что основную долю заболевших ОРВИ составляют дети до 14 лет – 63%. Среди заболевших гриппом 47% детей до 14 лет, 2,3% подростков в возрасте 15-17 лет и 51% взрослых.

Что касается COVID-19, то в Казахстане ситуация остается стабильной. На сегодня в стране циркулируют несколько вариантов SARS-CoV-2: XBB.1.5, XBB.1.16 и EG.5 «Эрис». С начала года зарегистрировано 11 882 случая коронавируса, за последнюю неделю – 63 случая.

Во всех регионах республики обеспечена готовность медицинских организаций к приему пациентов, а также вирусологических лабораторий к проведению исследований на грипп и другие респираторные инфекции.

В стране продолжается кампания по иммунизации подлежащего населения против гриппа. С начала октября привито 2 395 393 человека или 12,02 % от общего населения республики, в том числе 457 751 ребенок (19,1%). Поствакцинальных осложнений не зарегистрировано.

Эпидемиологи напоминают, что у людей, не имеющих иммунитета (прививки) к гриппу, встреча с вирусом может привести к тяжелому течению заболевания и серьезным осложнениям.

Ранее врач, комментируя вспышку кори в Казахстане, рассказала, что необоснованные медотводы подвергли риску жизни детей.