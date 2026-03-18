В рамках реализации норм новой Конституции разработаны законопроекты, определяющие особый правовой режим для Астаны и города Алатау
Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает Kazpravda.kz
Проекты законов внедряют режим «города ускоренного развития» для Алатау и уточняют статус Астаны для повышения качества городской среды. В Алатау планируется внедрение передовых международных стандартов, развитие беспилотного транспорта и цифровых активов.
Для столицы же предусмотрены особые механизмы управления в сферах градостроительства, миграции и транспорта. Оба документа направлены на привлечение инвестиций и повышение эффективности местного госуправления.
«Проект закона по городу Алатау предусматривает применение особого режима налогообложения и защиту инвестиций. По Астане мы закрепляем особенности управления, которые обеспечат устойчивое развитие столицы. По Алатау второе чтение в Парламенте намечено на 27 марта, а законопроект по статусу столицы будет внесен в Мажилис до конца апреля текущего года», — отметил Серик Жумангарин.