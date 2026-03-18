В рамках реализации норм новой Конституции разработаны законопроекты, определяющие особый правовой режим для Астаны и города Алатау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает Kazpravda.kz

Проекты законов внедряют режим «города ускоренного развития» для Алатау и уточняют статус Астаны для повышения качества городской среды. В Алатау планируется внедрение передовых международных стандартов, развитие беспилотного транспорта и цифровых активов.

Для столицы же предусмотрены особые механизмы управления в сферах градостроительства, миграции и транспорта. Оба документа направлены на привлечение инвестиций и повышение эффективности местного госуправления.