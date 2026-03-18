Статус Астаны и города Алатау закрепят специальными конституционными законами

Конституционная реформа
В рамках реализации норм новой Конституции разработаны законопроекты, определяющие особый правовой режим для Астаны и города Алатау

Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает Kazpravda.kz

Проекты законов внедряют режим «города ускоренного развития» для Алатау и уточняют статус Астаны для повышения качества городской среды. В Алатау планируется внедрение передовых международных стандартов, развитие беспилотного транспорта и цифровых активов.

Для столицы же предусмотрены особые механизмы управления в сферах градостроительства, миграции и транспорта. Оба документа направлены на привлечение инвестиций и повышение эффективности местного госуправления.

«Проект закона по городу Алатау предусматривает применение особого режима налогообложения и защиту инвестиций. По Астане мы закрепляем особенности управления, которые обеспечат устойчивое развитие столицы. По Алатау второе чтение в Парламенте намечено на 27 марта, а законопроект по статусу столицы будет внесен в Мажилис до конца апреля текущего года», — отметил Серик Жумангарин.

 

Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Дети снова играют в асыки!
Возрождение степных ремесел
Героя Паралимпиады встретили в Астане
Гвардеец знает наизусть около ста кюев
Получили шанс на полноценную жизнь
Пять медалей дзюдоистов
В Атырау начал работу особенный магазин
Двойной успех в Закопане
Военная семья – надежный тыл
Театр голосов
Стать достойным защитником Отечества
Встретят праздник в новых квартирах
Чтобы дети видели мир!
Шахматный Наурыз
Вклад в демократическое развитие
Автопром: от регламентной модели сервиса к прогнозной
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года
Soltüstık Qazaqstan – кузница национальной журналистики
Сегодня модно быть здоровым
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Бег от истории или от себя?
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Алмаз Джумакеев назначен заместителем министра обороны РК
Победы на турнире Alem Cup
«Пустую книгу» выпустили тысячи писателей в знак протеста против ИИ
240 единиц нового оборудования предоставит GIZ бассейновым водным инспекциям Казахстана
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Слово о замечательном человеке
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей

Читайте также

Новая Конституция: ревизию законодательства начали в Казахс…
Новые учебники для школьников выпустят в Казахстане
Образовательные стандарты пересмотрят в РК
В Казахстане усилят защиту персональных данных граждан

