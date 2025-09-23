Монументальный цикл сказаний о легендарном богатыре Манасе, объеди­нившем кыргызский народ в борьбе за свободу, принадлежит к числу непревзойденных памятников человеческой мысли. Читатели и исследователи видят в «Манасе» художественно сконцентрированное выражение национального духа, уникальный свод ценнейших познаний, освоение системы которых определяет историческое значение всей кыргызской литературы в контексте мирового искусства.

Особую роль эпос сыграл в процессе формирования казахско-кыргызских литературных связей.

Доподлинно известно, что первую научную запись «Манаса» и его частичный перевод на русский язык выполнил выдающийся ученый и просветитель Шокан Уалиханов. В 1856–1857 годах он предпринял несколько путешествий по Иссык-Кулю и горам Тянь-Шаня, чтобы собрать историко-этнографический материал о быте, материальной и поэтической культуре кыргызского народа. Результатом этого путешествия стала обширная работа «Записки о киргизах», которая, несмотря на черновой характер и незаконченность, признается одним из ярких трудов отечественного востоковедения. Там Уалиханов впервые дал литературоведческий анализ образа Манаса, а также ясно обозначил народность эпоса и высокую научную ценность сообщаемых им сведений по кыргызской истории.

Ученый писал: «Манас» – это энциклопедия, собрание всех сказок, повестей, преданий, географических, религиозных, умственных познаний и нравственных понятий народа в одно целое, приуроченное к одному времени, и все это сгруппировано около одного лица, богатыря Манаса. «Манас» – произведение целого народа, вырастившего плод, созревавший в продолжение многих лет, – народный эпос, нечто вроде степной Илиады... Поэма «Манас» замечательна в отношении языка и по чрезвычайно правильной географии описывае­мых местностей. В отношении историческом она любопытна, как картина прежних нравов и понятий, по упоминанию в ней разных народов, обитавших от Таласа до Или и до Кашгара».

Особого внимания заслуживает выполненный Шоканом Уалихановым русскоязычный перевод прозаического отрывка «Смерть Кукотай-хана и его поминки». О существовании этого перевода научное сообщество впервые узнало лишь в 1904 году, когда известный востоковед Николай Веселовский прочитал его на заседании Восточного отделения Русского археологического общества. Известно, что ученые сразу высоко оценили художест­венные достоинства перевода и были впечатлены тем, «до какой степени силы и образности Уалиханов умел передать по-русски сжатую кыргызскую речь».

Вместе с тем сама рукопись ученого долгое время оставалась неизвестной. Ее повторным обретением мы обязаны научному подвигу академика Алькея Маргулана, отыскавшего оригинальный текст в архиве востоковедов Института народов Азии Академии наук СССР.

Местонахождение рукописи было установлено благодаря анализу писем видного татарского историка Хусаина Фаизханова. Маргулан считал, что этот фрагмент сказания заинтересовал Уалиханова «своей реалистичностью и большим количеством историко-этно­графических, хозяйственно-бытовых и юридических сведений о кыргызах, а также данных об отношениях между древними племенами, населявшими территорию Казахстана. Кроме того, в этом отрывке ярко описан древний кочевой путь кыргызов из Южной Сибири в Тянь-Шань».

Большую роль в сохранении и популяризации эпоса сыграл Мухтар Ауэзов, профессионально занимавшийся изучением «Манаса» с начала 20-х годов прошлого века. В главном герое эпоса он видел «носителя народных черт, а именно героизма, чести, доблести, благородства, любви к Родине». Писателя живо интересовали вопросы создания эпоса, он был увлечен высокой мечтой издать все существовавшие тогда варианты «Манаса», в которых ярко отразились и личностные качества сказителей-манасчи. Воплощением этой мечты стал вышедший под редакцией Ауэзова четырехтомник «Манаса» на казахском языке.

В 2020 году новый перевод эпоса представил читателям известный поэт и прозаик, манасчи Баянгали Алимжанов. По его словам, особенность этого варианта в том, что «самые сильные, художественные, поэтичес­кие места эпоса изложены прозой, передающей дух Манаса». Писатель стремился изложить произведение кратко, простым, понятным для подрастающего поколения языком и блестяще справился с поставленной задачей.