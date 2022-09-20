Сто лет оды творчества

В честь столетнего юбилея писателя-земляка Сафуана Шаймерденова в регионе прошли торжественные мероприятия с участием представителей творческой интеллигенции из Астаны и Алматы во главе с советником Президента РК Бауыржаном Омаровым.

Открылись Дни Сафуана Шаймерденова в Петропавловске творческим вечером «Сөз зергері – Сафуан». Бауыржан Омаров зачитал текст поздравления от Президента Касым-Жомарта Токаева, в котором была дана высокая оценка творческому наследию Сафуана Шаймерденова и его жизненной гражданской позиции.

Участники юбилейного вечера вспоминали свои встречи с писателем, рассказывали о его трудах, признавали его неоценимый вклад в литературу Казахстана. О непростом жизненном пути писателя говорили на вечере глава Союза писателей Казахстана Улугбек Есдаулет, поэты Марфуга Айтхожина и Насипбек Айтулы, генеральный диретор ТОО «РГ «Егемен Қазақстан» Дихан Камзабекулы, руководитель общественного фонда «Қаһармандар» Сабыр Касимов и другие известные в стране общественные и литературные деятели.

В рамках празднования состоялась презентация сборника «Сорайған Солтүстіктің қарағайы» («Долговязые березы Севера»), в котором собраны воспоминания известных казахстанцев, друзей, родных и близких о Сафуан-аға. Инициатором издания книги, как впрочем, и организатором всех юбилейных мероприятий при поддержке акимата области выступил продолжатель рода Шаймерденовых, известный журналист Сайын Шаймерденов. Продолжились торжества в родном ауле писателя в Жамбылском районе, где гости посетили родовое кладбище и почтили память усопших чтением молитвы.

Напомним, Сафуан Шаймерденов родился в 1922 году в селе Амангельды Жамбылского райо­на. В годы войны работал корреспондентом газеты «Ленин туы», позже занимал должность заместителя главного редактора «Қазақ әдебиеті». В послевоенные годы работал корреспондентом республиканской молодежной газеты по Карагандинской облас­ти, возглавлял отдел журнала «Әдебиет және искусство», занимал должность заведующего секцией прозы Союза писателей Казахстана, был главным редактором газеты «Қазақ әдебиеті». В 1953 году вышел в свет знаменитый роман «Путь в будущее».

Сафуан Шаймерденов переводил также на казахский язык произведения Рабиндраната Тагора, Льва Толстого и других великих писателей.