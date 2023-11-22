Сто лет пути

Общество
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Елена Брусиловская

В Алматы прошел Международный форум этнических СМИ, посвященный 100-летию корейской газеты «Корё ильбо».

Форум собрал участников из ближнего и дальнего зарубежья, почетными гостями на нем стали ветераны газеты, благодаря усилиям которых издание не только прошло вековой путь, но и вписалось в реалии ХХI века, активно развиваясь в независимом Казахстане.

Как отметил в приветственном слове председатель Ассоциации корейцев Казахстана Юрий Шин, газета «Корё ильбо» является старейшим печатным СМИ за пределами Кореи, такой газеты больше нет нигде в мире, и то, что она сохранилась именно в Казахстане, является уникальным историческим феноменом, который говорит о единстве нашего многонационального народа, о мудрой государственной политике.

Как и люди, о которых писала и пишет газета, она имеет свою биографию. Родилась на Дальнем Востоке, первый ее номер вышел во Владивостоке 1 марта 1923 года, и называлась она тогда «Сенбон» («Авангард»).

Во времена сталинских репрессий вместе со своим народом газета была депортирована в Казахстан, и в 1938 году стала издаваться в Кызыл-Орде, но при этом по политическим причинам ей пришлось изменить имя – она стала называться «Ленин кичи» («Ленинское знамя»).

Первоначально газета бы­ла областным изданием, а с 1954 года обрела статус рес­публиканского. С 1978 года газета вновь поменяла место жительства, переехав в Алма-Ату. После развала СССР в 1991-м она получила свое нынешнее название – «Корё ильбо» («Корейский еже­дневник»).

Главный редактор газеты Константин Ким рассказал, что когда-то она была рупором антияпонского движения, оставалась вместе с народом во время депортации, возродилась, как птица Феникс на благодатной казахской земле. За тридцать с небольшим лет казахстанской независимости газета обрела не только новое название, но и новый формат – сейчас это 16-полосный ежедневник, выходящий на трех языках – корейском, казахском и русском.

– Мы работаем под патронатом Ассоциации корейцев Казахстана, с которой тесно сотрудничаем. В этом году газета получила большой импульс в развитии, транс­формируясь в полноценный медиаресурс, и это, безусловно, самое главное. Сейчас «Корё ильбо» – это не только газета, но и современная информационная площадка с широким набором инст­рументов и возможностей, – считает Константин Ким.

Говоря о приоритетах, главный редактор отметил, что газета в первую очередь освещает жизнь корейцев Казахстана, которых сейчас насчитывается почти 110 тысяч.

– Во всех регионах есть наши филиалы, поэтому на страницах газеты представлена вся республика, мы ­освещаем важные общественно-политические события в жизни страны. Кроме того, поддерживаем тесные связи с нашей исторической родиной – Южной и Северной ­Кореей, со всеми корейскими организация­ми, которые работают в ­Казахстане – посольством, консульством, бизнес-структурами, – продолжает Константин Ким. – У нас хорошие связи и с корейскими диаспорами на территории СНГ, в странах дальнего зарубежья. Другими словами, как этническое СМИ, мы являемся полноправной частью единого медийного пространства Казахстана. Газета активно развивает и видеоформат: в YouTube у нас свой канал, и поэтому у нас сейчас огромная аудитория и читателей, и слушателей, и зрителей.

В рамках форума состоя­лась презентация книги Дмитрия Шина «История газеты «Корё ильбо» в био­графиях и лицах», а также демонстрация документального фильма «Летопись, меняющая судьбу».

На форуме был подписан меморандум о сотрудни­честве СМИ корейцев в странах СНГ.

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