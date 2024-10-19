Столичные гвардейцы задержали за сутки трёх закладчиков наркотиков

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Закладчиков наркотиков задержали с поличным бойцы Нацгвардии МВД РК  в Астане

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Первый случай задержания произошел 18 октября около 19:50 на ул. 70 лет Октября. В ходе несения службы в районе «Есиль» войсковой наряд заметил гражданина, который находился возле дерева и что-то прятал.

Начальник войскового наряда рядовой Ырыскелді Сайлауұлы  и патрульные - рядовые Темирлан Аганкелдиев и Еламан Абиыр незамедлительно направились к данному гражданину.

- Выяснилось, что он прятал между деревьев свертки с неизвестным веществом. Мы задержали его на месте, после чего провели дополнительный осмотр территории, - пояснил рядовой Ырыскелді Сайлауұлы.

Мужчина был задержан и доставлен в Участковый пункт полиции. Следственно-оперативная группа провела обыск личных вещей при понятых, в результате у него были выявлены 64 закладочных пакетика, замотанных красной изолентой с веществом со специфическим запахом.

Второй случай также произошел на одной из улиц Есильского района. Начальник войскового наряда рядовой Еркебұлан Парымбеков совместно с патрульными - рядовыми Бекнуром Аяшовым и Құрбанәлі Наурызбай нашли сверток с марихуаной, а позже были задержаны еще двое наркокурьеров. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции для дальнейшего разбирательства.

#Нацгвардия #наркотик

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