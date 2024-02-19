Более 2 часов тушили пожар в мебельном цехе Астаны

Сегодня утром пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали по повышенному рангу вызова на улицу Коктал из-за возгорания в ангаре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС РК

Спасатели установили, что произошло возгорание производственного цеха по изготовлению мебели на площади 500 кв.м. На месте был организован штаб пожаротушения.

– Силами огнеборцев пожар локализован в 10.14 часов и ликвидирован в 12.23 часов. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, – проинформировали в пресс-службе МЧС.

В ведомстве напомнили, что в тушении задействовали 54 человека личного состава и 12 единиц техники ДЧС Астаны, а также 3 человека и 1 технику Центра медицины катастроф.