Фото: акимат Астаны

Студенты Astana IT University поддержали экоакцию «Таза Қазақстан» и вышли на уборку территории пустыря, расположенного в квадрате улиц Акмешит – Орынбор – Туркестан – Керей и Жанибек хандар, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Во время акции участники собрали бытовой мусор, очистили территорию от пластиковых отходов и сухой растительности. Студенты отметили, что подобные мероприятия помогают не только сделать город чище, но и сплотить молодежь вокруг идеи ответственного отношения к окружающей среде.

Организаторы выразили благодарность всем участникам за активность и подчеркнули, что уборка стала частью серии экологических инициатив, направленных на формирование культуры чистоты и заботы о природе среди студентов столицы.