Столичных неплательщиков алиментов ограничили в азартных играх

Столичная прокуратура инициировала новый подход по выявлению и ограничению злостных алиментщиков от участия в азартных играх, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на надзорное ведомство

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Анализом установлено, что 150 должников, имея долги перед своими детьми на 350 млн тенге, приняли участие в азартных играх.

В текущем году один из должников с задолженностью 2,5 млн тенге через букмекерскую контору участвовал в азартных играх с личным оборотом в размере 80 млн тенге.

По акту надзора прокуратуры частными судебными исполнителями в отношении 150 должников применены запреты на участие в азартных играх. Новый вид ограничения исключит растрату должниками денежных средств.

В силу вступившего 9 сентября закона «Об игорном бизнесе» прокуратура столицы призывает организаторов игорного бизнеса не допускать к участию в азартных играх должников.

В прокуратуре напомнили, что за несоблюдение вышеуказанных требований законодательства предусмотрено наказание в виде штрафа, за повторное нарушение - приостановление действия лицензии.