Фото: Polisia.kz

Один из работодателей в столице незаконно привлек к работе более 40 иностранных граждан, занятых уборкой территорий в качестве дворников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Кроме того, на другом предприятии около 30 мигрантов трудились без соответствующих разрешительных документов на мусороперерабатывающем заводе.

Также в ходе ОПМ выявлены лица, выполнявшие ремонтные работы без документов, удостоверяющих личность и права на пребывания в стране.

Все работодатели и иностранные граждане, нарушившие миграционные правила, привлечены к ответственности.

Полиция напоминает: за нарушение миграционного законодательства и незаконное привлечение к труду иностранных граждан предусмотрена административная ответственность и выдворение за пределы страны.



