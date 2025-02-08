Страны Балтии отключились от энергосистемы БРЭЛЛ

Энергетика
7

Литве, Латвии и Эстонии предстоит синхронизация с энергосистемой континентальной Европы, передает Kazpravda.kz

Фото: Pixabay.com

Страны Балтии отключили в субботу свои электросистемы от энергетической системы БРЭЛЛ (Белоруссия - Россия - Эстония - Латвия - Литва) и перешли на работу в изолированном (островном) режиме, сообщает Интерфакс.

«Процесс отключения от российского частотного диапазона начался около 6 утра, когда были отключены линии электропередачи между Литвой и российской Калининградской областью. Затем были закрыты линии между Литвой и Белоруссией, а также Латвией и Россией, и после этого были отключены высоковольтные линии между Эстонией и Россией», - сообщила эстонская энергетическая компания Elering.

По ее данным, отключение стран Балтии не оказало влияния на потребителей и их электросистема работает стабильно.

В течение субботы и первой половины воскресенья операторы электросетей Эстонии, Латвии и Литвы Elering, AST и Litgrid проведут испытания работы в условиях энергетического "острова" между Западом и Востоком. Потребление электроэнергии в этот период будет покрываться за счет местных электростанций, а также линий электропередачи Эстония - Финляндия и Литва - Швеция.

В воскресенье во второй половине дня предстоит синхронизация стран Балтии с энергосистемой континентальной Европы.

Власти стран Балтии заверяют, что переподключение пройдет без особых проблем, но, тем не менее, призвали жителей запастись продуктами, водой, лекарствами и наличными деньгами на фоне возможного аварийного отключения электричества после выхода стран из энергосистемы БРЭЛЛ.

Латвия, Литва и Эстония являются последними странами-членами ЕС, которые еще не присоединились к континентальной европейской сети. Выход из БРЭЛЛ и подключение к европейской сети они объясняют необходимостью обеспечения безопасности энергетики государств.

В укрепление электроэнергетической системы стран Балтии было инвестировано в общей сложности 1,6 млрд евро, из которых 75% поступило из европейского софинансирования. Завершена инфраструктура в странах Балтии и Польше - построено 1 400 км высоковольтных линий и семь новых подстанций, реконструировано более 40 подстанций, кроме того, построено шесть синхронных компенсаторов, а три находятся в стадии строительства. Значительная работа также была проделана над IT-системами, которые выступают в качестве "глаз и ушей" электросети, информирует компания.

#энергетика #Эстония #Латвия #Литва #БРЭЛЛ

Популярное

Все
Такие люди не уходят в прошлое...
Десять лет без Гер-ага
Юрта в... подземелье
В память о жертвах авиакатастрофы
Поднял ложную тревогу – придется отвечать
Тайны «Малого Октября...»
В розыске подозреваемого помогли технологии
Первая тройня этого года родилась в  Шымкенте
Главное теперь  – доверие!
Cyberpol спешит на помощь
Готовы бороться за «золото»
Память о войне – основа диалога поколений
Лещ попутал
Фотографика методом Кунина
Через товарные «интервенции» к стабилизации рынка
Тропа ведет к еде
Учитель – это призвание
Мажилис рассмотрит ряд международных соглашений
До 1,5 млн туристов из Китая планируется привлечь в Казахстан
Казахстан завоевал первую медаль на Азиаде-2025
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
«Мусорные войны»: проблему переработки отходов призывают решить в Шымкенте
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Казахстанские телевизоры Samsung поступят в продажу во втором квартале 2025 года
Президент дал ряд поручений Мадине Абылкасымовой
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Национальный день печати отмечают в Казахстане
«The UAE SWAT Challenge 2025»: команда «Сұңқар» завоевала первое место
Морально устаревшую систему координат, высот и измерений в РК заменили на новую
Идет подготовка к весеннему водозабору в Кызылординской области
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Минздрав обновит список лекарств для амбулаторного лечения
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
По страницам музыкальной истории: масштабный гала-концерт с успехом прошел на сцене театра «Астана Опера»
С юмором – о важном: премьеру антрепризного спектак­ля «Күйеуіңізді сатыңызшы» представили в Жезказгане
В Костанайской области возобновили проект «Серпін»
Новый год по Восточному календарю отпраздновал Дом дружбы в Улытау
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Сигареты подорожают в РК
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Закон Республики Казахстан
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
Закон РК О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дипломатической службы, международных договоров и официальной помощи развитию
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия

Читайте также

Канат Бозумбаев проверил работу энергообъектов в Шымкенте
Вопросы развития атомной энергетики обсудили в правительств…
Казахстан сделал заявление об обязательствах в рамках ОПЕК+
«Газпромнефть-Казахстан» оштрафовали за недолив бензина

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]