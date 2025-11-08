Страны C5+1 намерены содействовать процветанию, миру и прогрессу

33

Опубликовано заявление о намерениях между правительствами Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в экономической сфере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК

Фото: МИД РК

Правительства Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Соединенных Штатов Америки (далее именуемые «странами С5+1»), по случаю десятой годовщины создания дипломатической платформы С5+1

Признавая укрепление экономического сотрудничества в рамках дипломатической платформы С5+1, которое способствовало привлечению десятков миллиардов долларов в виде торговли и инвестиций,

Подтверждая важность устойчивых экономик, поддерживающих суверенитет, независимость и территориальную целостность наших государств, и

Признавая формат B5+1 в качестве важного делового дополнения к дипломатической платформе C5+1, направленной на развитие регионального подхода по дальнейшему укреплению торгово-экономических связей между странами C5+1,

достигли следующего взаимопонимания:

страны C5+1 намерены содействовать процветанию, миру и прогрессу посредством активизации экономической деятельности и взаимодействия, принимая следующие меры:

Коммерческая среда

Совершенствовать условия для ведения бизнеса и стимулировать торговлю и инвестиции посредством реализации регулирующих реформ;

Поддерживать развитие малого и среднего предпринимательства;

Поощрять взаимовыгодные, добровольно создаваемые совместные предприятия, направленные на повышение экспортного потенциала и содействие инновациям;

Поощрять внедрение своевременных и прозрачных механизмов разрешения коммерческих споров с особым акцентом на соблюдение принципа нерушимости договорных обязательств;

Сотрудничать в целях совершенствования стандартов продукции, направленных на повышение качества и безопасности с учетом международных стандартов, признанных странами C5+1;

Создавать условия для развития IT-стартапов и инновационных компаний, включая упрощенный доступ к венчурному капиталу, акселераторам и международным рынкам;

Поддерживать открытые, прозрачные, стабильные и справедливые рынки, формирующие благоприятную среду для коммерческой деятельности;

Обеспечивать дальнейшее уважение к защите и соблюдению прав интеллектуальной собственности и других прав, укрепляющих доверие инвесторов;

Поддерживать проведение Форума B5+1, который состоится 4-6 февраля 2026 года в г. Бишкек (Кыргызская Республика) и будет направлен на продвижение экономического сотрудничества между Центральной Азией и Соединенными Штатами, а также отметить успех первого Форума B5+1, прошедшего в марте 2024 года в г.Алматы (Республика Казахстан);

Торговля, инвестиции и критические минералы

Работать над обеспечением безопасных, надежных и диверсифицированных поставок энергии, а также поощрять увеличение инвестиций и торговли в сфере энергетики и критических минералов;

Продвигать сотрудничество в области мирного атома, включая развитие потенциала, повышение квалификации соответствующего кадрового состава и внедрение передовых гражданских ядерных технологий в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ;

Продолжить участие в Диалоге C5+1 по критическим минералам для содействия геологическим исследованиям, инвестициям в добычу и переработку, а также стимулирования развития производства с высокой добавленной стоимостью, включая перерабатывающие отрасли, с целью интеграции критических минералов стран Центральной Азии в глобальные цепочки поставок;

Поддерживать торговлю и инвестиции в быстрорастущие секторы экономики, включая гидроэнергетику, туризм, информационные технологии, электронную коммерцию и сельское хозяйство;

Внедрять надежные интернет- и коммуникационные технологии и инфраструктуру, включая цифровую инфраструктуру на основе волоконно-оптических сетей, 5G, 6G, подводных кабелей, оборудования центров обработки данных и спутниковой связи, а также стремиться к приведению их в соответствие с международными стандартами и передовой практикой, направленными на обеспечение защиты трансграничных потоков данных, таким как Глобальный форум правил трансграничной конфиденциальности данных;

Содействовать развитию искусственного интеллекта на основе общих ценностей инновационного роста и международного партнерства, направленного на стимулирование технологических инноваций и создание устойчивой цифровой экономики;

Интегрировать искусственный интеллект и цифровые инновации в рабочие группы С5+1 для обмена передовым опытом и продвижения национальных программ внедрения искусственного интеллекта;

Содействовать сотрудничеству в области исследований и образования по искусственному интеллекту, включая академические обмены, программы обучения и совместные исследовательские проекты в области машинного обучения, робототехники и анализа данных;

Продвигать развитие «умных городов» и цифровую трансформацию стран Центральной Азии;

Поддерживать инициативы по цифровой трансформации, включая развитие электронного правительства, цифровых услуг для бизнеса и граждан, центров искусственного интеллекта, а также повышение киберустойчивости;

Укреплять сотрудничество в области кибербезопасности, включая защиту критической инфраструктуры, обмен информацией об угрозах, подготовку специалистов, а также содействие многосторонней разработке общих стандартов и надежных цифровых платформ;

Транскаспийский торговый маршрут и взаимосвязанность

Укреплять взаимосвязанность и устойчивость цепочек поставок посредством полного раскрытия потенциала Транскаспийского торгового маршрута (также известный как Транскаспийский международный транспортный маршрут) и его соединения с «Маршрутом Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP) с целью обеспечения безопасного перемещения грузов, информации и энергии в интересах стран С5+1 и мирового сообщества;

Продолжать работу по гармонизации и повышению прозрачности таможенных режимов;

Расширять авиационные сообщения между странами С5+1 для укрепления торговых и культурных отношений;

Укреплять коммерческие связи и поддерживать профессиональное развитие рабочей силы через образовательные обмены, направленные на подготовку кадров в технологической, добывающей и других быстрорастущих отраслях.

#экономика #США #Центральная Азия #Страны C5+1

Популярное

Все
Награды вручены лучшим
Театр отмечает юбилей
На рассмотрении – проект Цифрового кодекса
Событие, обратившее на себя внимание
Национальные ценности в эпоху ИИ
Вне зоны доступа
Качественно новый этап взаимодействия
На базе воздушной гавани столицы создадут аэрохаб
Статистика – гарант открытости и доверия
Всем домнам дали газ
Вашингтонский аккорд: итоги саммита ЦА + США
Чипсы из нарынкольской картошки
Заработал кирпичный завод
АПК республики входит в новую агротехнологическую эпоху
У экономики Жетысу один из лучших показателей роста
Подписаны важные соглашения
Встретят зиму в тепле и уюте
Село и город: путь к умному развитию
Сделать спорт доступным для каждого
Климат-контроль для кормовых культур
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Беспорядки в Танзании: сообщается о сотнях погибших
За знаниями – в новые школы
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Университеты должны стать "фабрикой будущего"
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Дом должен быть местом, где тебя любят и понимают
Пленные из КНДР в Киеве просят передать их Южной Корее
Сельчане добились закрытия незаконной свалки
Обновили рекорд юношеских азиад
Лучшие теннисистки мира предстали в вечерних нарядах
Суд приговорил блогера Аяза Шабутдинова к семи годам
Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска подозревают в крупном хищении – АФМ
Указом Президента Ким Сонг Кёнг награжден орденом «Достык» II степени
До 2030 года Казахстан избавится от дефицита сжиженного газа
Превратить родину в цветущий сад
Все заявления – в приоритетную повестку
Актера наградили за спасение
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Лювак для бодрости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода

Читайте также

Подписаны важные соглашения
Качественно новый этап взаимодействия
Расширяя деловое взаимодействие
Первую партию казахстанской пшеницы отправили в Армению

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]