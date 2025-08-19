ЕАЭС внедряет единые правила для оформления разрешений на проезд крупногабаритного транспорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Государства – члены Евразийского экономического союза начали совместную работу по упрощению процедуры оформления и выдачи специальных разрешений на проезд тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств при осуществлении международных автомобильных перевозок по автомобильным дорогам, включенным в перечень евразийских транспортных коридоров и маршрутов.

Напомним, 29 декабря 2024 года на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии был утвержден План мероприятий по гармонизации процедур оформления и выдачи специальных разрешений на проезд тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по евразийским транспортным коридорам (Распоряжение Коллегии ЕЭК от 23 декабря 2024 г. № 214).

Принятый план предусматривает реализацию 5 ключевых направлений:

- определение максимально возможных согласованных сроков выдачи специальных разрешений;

- определение максимально возможных согласованных сроков заблаговременной (до планируемой даты начала поездки) подачи заявления;

- определение сроков действия специального разрешения;

- определение типовой формы заявления;

- сближение требований к минимальному перечню сведений и документов, представляемых для получения специального разрешения.

Реализация данных мероприятий направлена на упрощение и ускорение процесса получения специальных разрешений, делая его более прозрачным, предсказуемым и удобным для участников международных перевозок.

Таким образом, установление четких сроков оформления позволяет перевозчикам стран ЕАЭС заранее планировать маршруты и избегать затяжных ожиданий. Упрощенный формат заявления с минимальным объемом обязательной информации снижает административную нагрузку и способствует более оперативной подаче документов. К примеру, на сегодня стороны договорились о следующих сроках выдачи специальных разрешений:

- при отсутствии необходимости согласования маршрута – в течение 24 часов рабочего времени;

- при необходимости согласования маршрута – в течение 10 рабочих дней;

- в случае чрезвычайной ситуации – в течение 3 часов.

Срок действия специального разрешения составляет не более 135 календарных дней.