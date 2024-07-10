Страны ШОС взаимодействуют друг с другом по различным направлениям

Политика
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Адиль Кусманов, заместитель председателя правления АО «Институт экономических исследований» МНЭ РК

В Астане завершился саммит Шанхайской организации сотрудничества, по итогам которого подписано 25 важнейших документов, направленных на улучшение эффективности сотрудничества, а также на системное и всестороннее развитие ШОС. При этом ключевая роль структуры на данном этапе заключается в усилении ответственности за стабильность в регионе и в повышении уровня взаимодействия с остальным миром.

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Важно отметить приезд на саммит Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Безусловно, это говорит о намерении Организации Объединенных Наций более тесно сотрудничать с крупными международными региональными объединениями.

В этом можно также увидеть стремление к перезагрузке ООН и ее укреп­лению в роли международного интегратора, учитывая, что в последнее время она стала постепенно утрачивать авторитет на глобальной арене. Стоит отметить, что в прошлом году Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолюция «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Шанхайской организацией сотрудничества».

Один из важных моментов саммита – подписание документов о приеме в ШОС Беларуси. Расширение организации увеличит доступ стран-участниц к масштабному рынку, придаст новый импульс развитию торгово-экономических связей между государствами.

В ближайшем будущем ожидается присоединение к ШОС крупных арабских и тюркских стран. Конечно, в какой-то степени это может создать определенные трудности при принятии решений внутри организации. С другой стороны, значительно диверсифицирует точки влияния и центры принятия решений по ряду важных вопросов. Казахстан как средняя держава, безусловно, будет играть в происходящих процессах одну из ключевых ролей.

Завершившийся государственный визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан открыл новые возможности для дальнейшего выстраивания эффективного двустороннего сотрудничества. На данный момент Китай является крупнейшим торговым партнером нашей страны. Общий товарооборот за 2023 год между странами составил 41,1 млрд долларов. Из них экспорт достиг 16,4 млрд долларов, а импорт – 24,7 млрд долларов.

При умеренном сценарии роста взаимной торговли к 2033 году товарооборот может вырасти до 100 млрд долларов.

Казахстан экспортирует в Китай преимущественно сырьевые товары и сельскохозяйственную продукцию, а импортирует гораз­до больший спектр изделий – от одежды до электроники. В данном контексте нашей стране необходимо диверсифицировать экспортную корзину.

К слову, в ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития инвестиционного сотрудничества в различных областях, включая электронную коммерцию, производство автомобилей и автозапчастей, транзитно-транспортную сферу, логистику, энергетику, сельское хозяйство, образование, финансы, IT и туризм.

Кроме того, Казахстан имеет большой потенциал усиления торгово-экономических связей c Индией, Ираном и Пакистаном. Пока на долю этих стран приходится лишь 2,1% (1,4 млрд долларов) от общего товарооборота нашей республики со странами ШОС.

Важно отметить, что ШОС не является военным блоком или открытым регулярным совещанием по безопасности. Страны-участницы взаимодействуют друг с другом по различным направлениям: это экономика, энергетика, наука, культура, развитие транспортной инфраструктуры, борьба с терроризмом и экстремизмом и другое.

По мнению Главы нашего государства, взаимодействие ШОС с такими интеграционными объединениями, как ЕАЭС, БРИКС и АСЕАН, открывает широкие перспективы торгово-экономического и культурно-гуманитарного развития. При этом территория ШОС способна стать Большим Евразийским поясом развития глобальной торговли.

#ШОС #саммит #Шанхайская организация сотрудничества

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