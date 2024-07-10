Страны ШОС взаимодействуют друг с другом по различным направлениям
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Адиль Кусманов, заместитель председателя правления АО «Институт экономических исследований» МНЭ РК
В Астане завершился саммит Шанхайской организации сотрудничества, по итогам которого подписано 25 важнейших документов, направленных на улучшение эффективности сотрудничества, а также на системное и всестороннее развитие ШОС. При этом ключевая роль структуры на данном этапе заключается в усилении ответственности за стабильность в регионе и в повышении уровня взаимодействия с остальным миром.