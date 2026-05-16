Страны ЦА согласовали режим подачи воды для нужд аграриев Туркестанской области

Дана Аменова
специальный корреспондент

Также в ходе совещания стороны представили предложения по режиму работы водохранилища «Бахри-Точик»

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан, Таджикистан и Узбекистан обсудили вопросы обеспечения стабильной подачи воды для нужд аграриев Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы 

По данным ведомства, министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов принял участие в заседании водохозяйственных и энергетических ведомств и организаций Республики Казахстан, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан по вопросам согласования режима работы водохранилища «Бахри-Точик» на июнь–август 2026 года.

В мероприятии также приняли участие министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума, Министр водного хозяйства Республики Узбекистан Шавкат Хамраев, а также Министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов.

В ходе совещания стороны представили предложения по режиму работы водохранилища «Бахри-Точик» на предстоящий вегетационный период, в рамках которого планируется подача воды по межгосударственному каналу «Достык» для нужд аграриев Мактааральского и Жетысайского районов Туркестанской области.

Участники встречи обменялись мнениями по рассматриваемым вопросам и договорились продолжить консультации по отдельным параметрам проекта совместного протокола.

«Из года в год наша совместная работа позволяет обеспечивать справедливое распределение трансграничных водных ресурсов. Казахстан подтверждает готовность продолжать взаимодействие по обеспечению стабильной водохозяйственной ситуации в бассейне реки Сырдарья. Для нас крайне важно, чтобы принимаемые решения учитывали интересы всех сторон», — отметил Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

 

