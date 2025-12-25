Сегодня очевидно: именно рабочие профессии формируют материальную основу государства. Без строителей, механизаторов, аграриев, металлургов и шахтеров невозможно ни индустриальное развитие, ни продовольственная безопасность, ни реализация инфраструктурных проектов.

Одним из ключевых направлений работы стало состояние системы профессионального образования. В фокусе внимания – колледжи, готовящие специалистов для строительной индустрии, аграрного сектора, производства и горнорудной отрасли. Партия «Amanat» обозначила эту сферу как приоритетную, и на практике это выразилось в выделении конкретных ресурсов на подготовку и переподготовку кадров.

При этом Год рабочих профессий рассматривается не как разовая кампания. Эксперты и законодатели сходятся во мнении: акцент на рабочих кадрах должен стать постоянной государственной политикой. Развитие искусственного интеллекта и цифровых технологий действительно трансформирует рынок труда, однако есть профессии, которые не уйдут в прошлое. Там, где требуются ответственность, физическое присутствие, опыт и человеческое решение, роль человека остается ключевой.

Отдельный блок работы связан с совершенствованием законодательства. Совместно с Министерством просвещения начата подготовка нормативно-правовых изменений, направленных на развитие сис­темы рабочих профессий. В этой работе активно участвуют и местные исполнительные органы – именно на местах лучше всего видно, какие отрасли испытывают наибольший дефицит кадров.

Во исполнение поручений Главы государства прошли встречи с представителями трудовых коллективов – шахтерами, металлургами, работниками КТЖ. Итогом стало принятие изменений в законодательство по охране труда. Ранее в этой сфере наблюдался перекос в сторону работодателя, и сегодня государство последовательно усиливает защиту прав и интересов работников.

Принцип здесь остается неизменным и закреплен в Конституции: жизнь, здоровье, права и свободы человека являются высшей ценностью. Поэтому вопросы безопасности труда на опасных производствах и социальной защищенности работников и дальше будут оставаться на повестке дня.

Подведение итогов Года рабочих профессий запланировано на уровне Министерства труда и социальной защиты. Лучшие представители рабочих специаль­ностей будут отмечены и поощрены. Однако главный итог года – не в наградах, а в изменении отношения.

Рабочая профессия вновь становится не «запасным вариантом», а осознанным выбором. А это, пожалуй, самая надежная инвестиция в будущее страны – сделанная по старым, проверенным правилам: уважать труд и ценить человека.