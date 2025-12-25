Стратегический ресурс страны

Статьи,Мнения
Категория логотип
93
Кудайберген Бексултанов, депутат Мажилиса Парламента РК

Поручение Президента о проведении Года рабочих профессий стало сигналом для всей системы государственного управления: стране необходим не только рост показателей, но и люди, которые этот рост обеспечивают, а также возвращение уважения к тем, на ком держится реальная экономика. В течение года центральные государственные органы, акиматы, отраслевые министерства и социальные партнеры выстроили совместную работу, направленную на укрепление кадрового фундамента экономики.

Сегодня очевидно: именно рабочие профессии формируют материальную основу государства. Без строителей, механизаторов, аграриев, металлургов и шахтеров невозможно ни индустриальное развитие, ни продовольственная безопасность, ни реализация инфраструктурных проектов.

Одним из ключевых направлений работы стало состояние системы профессионального образования. В фокусе внимания – колледжи, готовящие специалистов для строительной индустрии, аграрного сектора, производства и горнорудной отрасли. Партия «Amanat» обозначила эту сферу как приоритетную, и на практике это выразилось в выделении конкретных ресурсов на подготовку и переподготовку кадров.

При этом Год рабочих профессий рассматривается не как разовая кампания. Эксперты и законодатели сходятся во мнении: акцент на рабочих кадрах должен стать постоянной государственной политикой. Развитие искусственного интеллекта и цифровых технологий действительно трансформирует рынок труда, однако есть профессии, которые не уйдут в прошлое. Там, где требуются ответственность, физическое присутствие, опыт и человеческое решение, роль человека остается ключевой.

Отдельный блок работы связан с совершенствованием законодательства. Совместно с Министерством просвещения начата подготовка нормативно-правовых изменений, направленных на развитие сис­темы рабочих профессий. В этой работе активно участвуют и местные исполнительные органы – именно на местах лучше всего видно, какие отрасли испытывают наибольший дефицит кадров.

Во исполнение поручений Главы государства прошли встречи с представителями трудовых коллективов – шахтерами, металлургами, работниками КТЖ. Итогом стало принятие изменений в законодательство по охране труда. Ранее в этой сфере наблюдался перекос в сторону работодателя, и сегодня государство последовательно усиливает защиту прав и интересов работников.

Принцип здесь остается неизменным и закреплен в Конституции: жизнь, здоровье, права и свободы человека являются высшей ценностью. Поэтому вопросы безопасности труда на опасных производствах и социальной защищенности работников и дальше будут оставаться на повестке дня.

Подведение итогов Года рабочих профессий запланировано на уровне Министерства труда и социальной защиты. Лучшие представители рабочих специаль­ностей будут отмечены и поощрены. Однако главный итог года – не в наградах, а в изменении отношения.

Рабочая профессия вновь становится не «запасным вариантом», а осознанным выбором. А это, пожалуй, самая надежная инвестиция в будущее страны – сделанная по старым, проверенным правилам: уважать труд и ценить человека.

#Астана #форум #Год рабочих профессий

Популярное

Все
Дроны вывели к табуну
В Усть-Каменогорске открылась резиденция Аяз Ата
Премию Namys вручили в столице
Будущее спорта рождается в селе
Технологии будущего создавать молодым
Это не просто стены!
Наступил сезон гололеда
Голова варит, и руки заняты делом
За соблюдение чистоты – трактор в подарок
Шампиньоны – в чемпионы
Новоселье под Новый год
Более 4 млн сельчан получат доступ к высокотехнологичной медпомощи
Верность заветам Бауыржана Момышулы и солдат Великой Победы
Слова благодарности – ветерану
Почти 800 домов возводят для очередников в Талдыкоргане
Тревожные мысли – первый признак опасности
Вырастить, сохранить, переработать
Вторая жизнь пластика
Наследие Смагула
Почему подростки уходят из дома?
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Преемственность поколений – опора Satbayev University
Сверхвысотная башня Джидды уже достигла отметки в 80 этажей
Получи и путешествуй
Центр академического превосходства
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Глава государства предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства
Год за решеткой: нетрезвого водителя без прав осудили в Жезказгане
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
«Я казах от земли...»
Названы лауреаты премии «Еңлікгүл-2025»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Важный выбор студентов
Институциональным инвесторам дадут приоритет в недропользовании
Знание и осведомленность – самая надежная защита
Более 200 млн тенге похитили при ремонте Дома культуры в Жетісу
В чем сила Павлодарского Прииртышья
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Новый центр мировой металлургии
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова

Читайте также

Молодежь – двигатель прогресса
Символ преемственности
Выпускники востребованы
Выстроен системный подход

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]