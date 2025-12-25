Стратегический ресурс страны
Кудайберген Бексултанов, депутат Мажилиса Парламента РК
Поручение Президента о проведении Года рабочих профессий стало сигналом для всей системы государственного управления: стране необходим не только рост показателей, но и люди, которые этот рост обеспечивают, а также возвращение уважения к тем, на ком держится реальная экономика. В течение года центральные государственные органы, акиматы, отраслевые министерства и социальные партнеры выстроили совместную работу, направленную на укрепление кадрового фундамента экономики.