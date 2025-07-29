Казахстан получит 160 млрд тенге инвестиций. Таковы результаты встречи Касым-Жомарта Токаева с представителями турецкого бизнеса. Накануне глава государства с официальным визитом прибыл в Анкару, где его лично встретил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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В рамках визита проходят встречи с представителями крупнейших холдингов, инвесторами, а также переговоры на высшем уровне, направленные на дальнейшее укрепление казахско-турецкого расширенного стратегического партнерства. Подробней о перспективах и точках пересечения интересов двух стран мы побеседовали с экспертом по вопросам международных отношений, профессором Erzincan Binali Yıldırım University Айнур Ногаевой.

- Как Вы считаете, какое значение имеет официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Турцию в текущей геополитической ситуации?

- Нынешний визит главы Казахстана в Анкару является очень важным. Несмотря на то, что лидеры часто встречаются, например, последняя их встреча была в Будапеште на Внеочередном саммите Организации тюркских государств, однако, официально Реджеп Тайип Эрдоган был в Казахстане в 2022 году. Сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Турцию в рамках ответного визита.

Эрдоган лично встречал высокого гостя, а у трапа был выстроен почетный караул. Если вспомнить, что Эрдоган редко встречает иностранных лидеров в аэропорту, такие исключения обычно делаются лишь при визитах особо дружественных государств. Затем они проследовали по маршруту в одном автомобиле.

Как известно, нынешний визит Касым-Жомарта Токаева в Анкару проходит в неспокойных геополитических реалиях по периметру границ обоих стран. Во время последнего визита Эрдоган высказался по вопросу территориальной целостности Казахстана после вторжения России на Украину. Вместо того, чтобы занимать чью-либо сторону в конфронтации между Россией и Западом, обе страны стремятся воспользоваться возможностями, которые предоставляет это соперничество, и по возможности избегать рисков.

- В рамках визита Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями турецкого бизнес-сообщества. Одним из пунктов обсуждения стало направление логистики. Какие перспективы есть у сотрудничества в данном направлении?

- Потенциал Казахстана как транзитного хаба Евразии в последние годы стремительно возрастает. Сегодня страна уже играет ключевую роль в переформатировании евразийской логистики, а стратегическое и многоплановое сотрудничество с Турцией в этой сфере открывает дополнительные перспективы. В нынешних реалиях, когда наблюдаются сбои в основных цепочках поставок в результате ситуации на территории Украины, особую актуальность приобретает Срединный коридор. Это укрепляет усилия Казахстана по наращиванию пропускной способности на новых торговых маршрутах на запад. Эти усилия обеспечивают диверсификацию нынешних маршрутов через Россию, способствует развитию тюркской интеграции (Центральная Азия, Кавказ, Турция), привлекает инвестиции и интерес со стороны ЕС, Китая. Как я отметила раньше, Казахстан является важным экономическим партнером Китая в Центральной Азии и ключевым элементом инициативы «Один пояс – Один путь». Турция, также является его важной частью и ключевым звеном между Азией и Европой.

- Итогом встречи стало решение о выделении 160 млрд тенге в виде инвестиций для Казахстана. Как бы Вы могли прокомментировать значимость инвестиционного партнерства Казахстана и Турции?

- На повестке расширение и углубление торгово-экономических связей, увеличение товарооборота между странами. Как известно, поставлена амбициозная цель довести товарооборот до 10 миллиардов (даже звучала цифра в 15 млрд) долларов, но сегодня цифры выглядят скромнее: примерно наполовину, но Турция входит в пятёрку крупнейших торговых партнёров Казахстана.

Анонсированное накануне визита расширение безвизового режима (до 90 дней) с Турцией предполагает развитие туризма и инвестиций. В настоящее время в Казахстане действуют более 3,5 тысяч предприятий с турецким капиталом.

Во время визита Касым-Жомарт Токаев обсудил с инвесторами из Турции крупные проекты в сфере медицины, логистики и переработки продуктов сельского хозяйства. Как было заявлено, Президент поддержал идею по созданию логистического центра в международном аэропорту Актобе и решение о строительстве завода по глубокой переработке пшеницы и гороха в Астане, что будет способствовать развитию перерабатывающей промышленности страны, внедрению современных технологий и повышению квалификации местных специалистов.

- Как Вы считаете, насколько сегодня важна Турция для Казахстана как внешнеполитический и экономический партнёр?

- Здесь партнёрство больше внешнеполитическое, нежели экономическое, так как первое превалирует. Страны активно взаимодействует во внешней политике. Турция видит Казахстан как ключ к Центральной Азии, Казахстан, в свою очередь, рассматривает Турцию как выход к Европе и Ближнему Востоку.

Турция и Казахстан - это стратегические партнёры, объединённые историко-культурными узами, экономическими интересами и общим видением геополитических вызовов. С подписанием в 2009 году соглашения о стратегическом партнерстве отношения перешли на новый уровень. Сейчас сотрудничество между Турцией и Казахстаном охватывает широкий спектр сфер - от политики и торговли до образования, обороны и транспорта.

Кроме того, обе страны являются учредителями Тюркского совета (ныне Организация тюркских государств), что представляет важный потенциал политического сближения двух стран. Как отмечал президент братского Азербайджана Ильхам Алиев, тюркский мир - это семья. Мы видим, что это проявляется не только на словах, но и на деле. И не только по праздникам и памятным датам, но и во время различных потрясений. Хочется обратить внимание, что после чудовищного землетрясения в Турции, тюркский мир стал «единым сердцем». Эта трагедия еще больше сплотила тюркские народы. Турция также оказала помощь Казахстану во время масштабных паводков в апреле 2024 года. Основная помощь осуществлялась через диаспору, бизнес-структуры и «ЮНЕСКО тюркского мира» - организацию TURKSOY.

- Как Вы оцениваете, благодаря чему Касым-Жомарту Токаеву удается поддерживать баланс интересов между мировыми центрами силы?

- Поддерживать баланс становится все труднее, особенно на фоне усиления давления на Россию, учитывая наличие самой протяженной сухопутной границы и давления ЕС на страны региона. Более тесное сотрудничество Казахстана с Турцией может усилить диверсификацию Казахстана от избыточной зависимости от России и Китая. Стоит признать, исторически Россия рассматривает постсоветское пространство как зону своих геополитических интересов, однако, нынешние реалии вызывают обоснованное настороженное отношение союзников. Китай обогнал Россию по товарообороту в Казахстане, и на сегодня Пекин - один из крупнейших инвесторов и торговых партнёров Казахстана. Казахстан является важным экономическим партнером Китая в Центральной Азии и ключевым элементом инициативы «Один пояс – Один путь».

Развитие казахско-турецкого партнёрства открывает доступ к технологиям и логистике через Турцию, тем самым усиливает автономию Казахстана. Вместе с тем это сотрудничество создаёт некоторые умеренные вызовы для России и Китая, что приветствуется Западом (США и Европой) как элемент многовекторности. Это ярко видно по заявлениям лидеров и публикациям в СМИ.

Турция обычно рассматривается в регионе Центральной Азии через призму или в качестве «надёжного партнёра Запада и член НАТО». Я думаю, это клише уже немного устарело, так как Турция сейчас ведет более самостоятельную политику. Являясь важным членом альянса Турция, пытается балансировать между Западом и Востоком, не оставляя попыток для снижения градуса противостояния в мире. Субъектность Турции проявляется в ее дипломатии и развитом ВПК.

Наличие больших территорий и богатых ресурсов не предполагает спокойствие и процветание «само по себе». Пример Ирана показателен: наращивание производства (ракет и прочего вооружения) без эффективной защиты воздушного пространства и киберпространства привело к атакам и жертвам среди местного населения и высших должностных лиц вооруженных сил. Поддерживаемое правительством развитие оборонной сферы в Турции, несмотря на противодействие внутри страны и со стороны некоторых членов альянса, вышло на новый уровень. Турция не только производит высокотехнологическое вооружение, в 2024 году страна вошла в топ-10 мировых экспортеров вооружения.

- Как Вы оцениваете трансформацию международного имиджа Казахстана в последние годы?

- Позиционируя себя как среднюю державу Казахстан, проводит многовекторную политику, что представляет собой образец прагматизма. Соглашусь с мнением, что страна стала восприниматься как самостоятельный игрок, который активно претворяет в жизнь миротворческие и посреднические инициативы. Волею судьбы и истории Казахстан является редким образцом толерантности, что позволило стране стать переговорной площадкой во многих кризисах. Казахстан принимал ключевые переговоры по Сирии в рамках Астанинского формата, поддерживает диалог между Востоком и Западом в рамках Съездов лидеров мировых и традиционных религий, участвует в миротворческих миссиях ООН. Вместе с тем, по мере усиления геополитических вызовов, необходима более проактивная внешняя политика. Во внутренней политике же реализация стратегии «слышащего государства» и проводимые социальные реформы выступают реальным препятствием на пути новых вызовов.