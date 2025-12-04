Глава государства поставил задачу исключительной важности: до 2035 года обеспечить масштабный ввод новых энергоисточников общей мощностью 26 ГВт. И это не просто амбициозные цифры: стабильность энергосистемы в условиях растущего потребления требует опережающего развития.

Успешное осуществление 68 запланированных энергетических проектов генерирующей мощностью 6,6 ГВт к 2029 году обещает полное покрытие потребности отечественной экономики в электроэнергии, что обеспечит не только внутреннюю стабильность, но и укрепит экспортный потенциал республики.

На одном из недавних заседаний Правительства заместитель Премьер-минист­ра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития ­Жаслан Мадиев сообщил, что развитие и цифровизация электроэнергетики стали ключевыми факторами повышения эффективности производства. Во исполнение поручения Главы государства разработана и утверж­дена Карта цифровой трансформации данной сферы, в которой прописаны стратегические меры и этапы.

Цифровая трансформация нацелена на внедрение интеллектуальных сетей (Smart Grid), цифровых двойников, систем мониторинга и предиктивной диагностики, а также использование искусственного интеллекта для прог­нозирования спроса, оптимизации генерации и управления сетью.

Вице-премьер также отметил, что цифровизация уже привела к сущест­венной оптимизации административных процессов, и сегодня 99% из 43 государственных услуг в сфере энергетики доступны в онлайн-формате. В теплоэнергетике, где остро стоит проблема изношенности теплотрасс, внедряются роботизированные комплексы с ультразвуковой диагнос­тикой, позволяю­щие точно определить объем работ. Кроме того, разработаны предложения по реинжинирингу всех процессов, ускорению разработки Единой государственной системы управления ТЭК и расширению систем мониторинга ЛЭП при помощи дронов.

Министр энергетики Казахстана ­Ерлан Аккенженов в свою очередь уточнил планы по вводу мощностей на ближайшие годы. Так, в 2026-м планируется ввести около 2 600 МВт, включая восемь объектов ВИЭ (174 МВт). В 2027-м – до 1 500 МВт, в том числе 13 объектов ВИЭ (573 МВт).

В 2028 году ожидается ввод более 2 000 МВт мощности, включая три объек­та ВИЭ (245 МВт). Таким образом, уже к 2029-му ожидается полное покрытие всей потребности казахстанской экономики в электроэнергии, что обеспечит профицит в энергосистеме Казахстана и увеличит экспортный потенциал рес­публики.

В рамках поручения Главы государства по дальнейшему развитию угольной генерации на базе технологий чистого угля отраслевое министерство планирует претворить в жизнь ряд крупных экологически чистых проектов. На сегодня уже проведен тендер по определению инвестора для строительства Экибастузской ГРЭС-3 (2 640 МВт). Планируется объявить тендер для сооружения ТЭС в городе Курчатове (700 МВт).

Совместно с АО «Самрук-Энерго» ведется осуществление проектов строи­тельства ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске, где будут применены передовые системы фильтрации отходящих газов и улавливания тяжелых металлов.

– Для обеспечения энергетической бе­зопасности страны в KEGOC разработан документ «Стратегическое видение по развитию Национальной электрической сети до 2035 года», полностью согласованный с планом ввода объектов генерации, – сообщил председатель правления АО «KEGOC» Наби Айтжанов. – В стратегию включено около десяти проектов, направленных на увеличение пропускной способнос­ти энергосистемы и интеграцию ВИЭ.

Наби Айтжанов выделил два стратегических проекта, гарантирующих независимость и безопасность энергоснабжения республики. Первый – усиление электрической сети Южной зоны ЕЭС, что позволит увеличить пропускную способность транзита Север – Юг (Алматы – Жамбыл) на 440 МВт за счет строительства двух линий 500 кВ протяженностью 475 км. Строительно-монтажные работы по нему ведутся в настоящий момент, их окончание запланировано на середину 2027 года.

Второй проект – «Объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС» – направлен на повышение на­дежности электроснабжения Западного региона и увеличение выдачи мощности электростанций. В его рамках планируется строи­тельство линии 500 кВ протяженностью 604,3 км. Срок завершения также намечен на 2027 год.

Председатель правления АО «Самрук-Энерго» Кайрат Максутов подтвердил, что в портфеле компании имеется более 30 проектов, 18 из которых являются крупными и направлены на строительство до 2035 года новых генерирующих мощностей до 11,6 ГВт. Компания пре­творяет в жизнь комплекс проектов во всех направлениях генерации, ряд из них осуществляется в сотрудничестве с партнерами из Франции, Катара, Китая, России и Объединенных Арабских Эмиратов. Одним из ключевых направлений является проект расширения Экибастузской ГРЭС-2 с установкой 3-го и 4-го энергоблоков общей мощнос­тью 1 080 МВт.

Успешный шаг в сторону зеленой энергетики является не только экологическим, но и мощным экономическим императивом. С 2018 года Казахстан перешел к аукционной модели закупа электроэнергии, которая обеспечивает транспарентный отбор проектов ВИЭ по наименьшей цене. Этот механизм уже привлек около 260 компаний из 13 стран, что подтверждает высокое доверие к инвестиционному климату республики.

Законодательные меры гарантируют инвесторам покупку электроэнергии по аукционной цене в течение 20 лет с ежегодной индексацией. На сегодня уже действуют 158 объектов ВИЭ общей мощностью свыше 3,2 ГВт, в планах стоит ввод еще 91. Поступательно прорабатываются крупномасштабные проекты с участием мировых гигантов (Total Eren, Masdar, China Power International Holding) суммарной мощностью 3,8 ГВт. В ближайшие пять лет в республике запланирован ввод 6,3 ГВт зеленой энергогенерации, что существенно увеличит ее долю в энергобалансе.

Управляющий директор НПП «Атамекен» Жакып Хайрушев уверен, что цель абсолютно реальна. Эксперт отмечает: казахстанская модель торгов позволяет не только обеспечивать конкурентную цену, но и привлекать долгосрочные инвестиции. При этом ВИЭ стала реальным драйвером экономического роста и промышленного развития. Она повышает конкурентоспособность отечественной промышленности на экспортных рынках, особенно в свете грядущего ужесточения климати­ческой политики.

Жакып Хайрушев также отмечает су­щественное снижение себестоимости зеленой энергии, которая теперь сопоставима с традиционной генерацией.

Генеральный директор Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана Арман Кашкинбеков также убежден, что поставленная цель будет достигнута, поскольку ВИЭ стали флагманом зеленого перехода, привлекая десятки миллиардов долларов инвестиций.

– Нам есть чем гордиться, – говорит глава отраслевой ассоциации, указывая на то, что доля ВИЭ по итогам первой половины 2025 года составила 6,5% и стремится к планке 15% к 2030-му и 50% – к 2050 году.

Комплексная цифровизация, решительное развитие ВИЭ и атомной генерации, а также создание интеллектуальной, независимой энергосистемы свидетельствуют о том, что Казахстан последовательно движется по разумному и прагматичному пути развития, не забывая, кстати, о традиционных энергоносителях – нефти, газе и угле. Успешное решение поставленных ­Главой государства задач обеспечит республике процветание экономики и благополучие граждан.