Стражи законности и порядка Интервью 834 Дулат МОЛДАБАЕВ

О сегодняшнем дне стражей правопорядка – в эксклюзивном разговоре нашего корреспондента с главнокомандующим Национальной гвардии РК генерал-лейтенантом Русланом ЖАКСЫЛЫКОВЫМ.



Традициям верны



– В апреле прошлого года Глава государства подписал указ о преобразовании внутренних войск в Национальную гвардию, – отметил он. – Между тем вся наша служебная деятельность, возложенные на нас функции и задачи были прописаны в Законе РК "О Внутренних войсках МВД РК". Соответственно, возникла необходимость пересмотреть его. Работая над законопроектом, мы изучили всю мировую практику – законы о внутренних войсках стран СНГ, о жандармерии Франции, других европейских государств, Турции, положение о Национальной гвардии США, и взяли самое лучшее.



В декабре мы самым тесным образом работали с депутатами Мажилиса и Сената Парламента. Благодаря их пониманию и поддержке, оказанию юридической помощи 26 декабря во втором чтении в Сенате Парламента закон депутатами был одобрен. Конечно, те задачи, которые стояли перед внутренними войсками, остают­ся, но мы конкретизировали наши полномочия, а также функции, число которых, что естественно, возросло.



Как известно, МЧС вошло в состав Министерства внутренних дел, и было принято решение, что воинские части гражданской обороны вольются в Национальную гвардию. В декабре мы закончили их прием, теперь наша задача не потерять качественную составляющую полков. Чтобы они не только безболезненно вошли, но и развивались в структуре Национальной гвардии. Мы пересмотрели систему подготовки, комплектования кадрами, материально-техническое обеспечение, мобилизационное задание. И все это плавно накладываем на наши задачи. По Женевской конвенции войска гражданской обороны не принимают участия в военных конфликтах, их предназначение – оказание помощи мирному населению. То есть как таковой военной составляющей у них нет. Но и части внутренних войск испокон веков выполняли эти задачи – оказание помощи при наводнениях, землетрясениях, при катастрофах техногенного характера. И внутренние войска Казахстана не раз первыми приходили на помощь населению.



Конкретизация подготовки подразумевает и обучение офицерского состава. Хотя части ГО и прежде комплектовались выпускниками Петропавловского военного института. Мы выработали план их развития, в главкомате создано управление, курирующее жизнедеятельность частей ГО и призванное обеспечивать их боевое применение.



– Чем кардинально новый закон отличается от старого?



– Закон о Национальной гвардии в основе своей сохранил функции и задачи внутренних войск, но есть и ряд новелл. В прежнем законе не было речи об оказании помощи войскам Пограничной службы КНБ РК. Сейчас в законе четко прописано, что в случае необходимости наши подразделения оказывают помощь пограничникам в охране государственных рубежей. Потому что силы Пограничной службы рассчитаны на охрану госграницы, наши же части и соединения дислоцируются во всех областных центрах и городах республиканского значения, и в случае угрозы мы первыми можем прийти на помощь "зеленым фуражкам". Особенно в тех районах, где не обозначены части Министерства обороны. Сил и средств у нас достаточно, личный состав обучен, планы взаимодействия есть. Конечно, я больше чем уверен, что этого не потребуется, но мы должны быть готовыми гарантированно обеспечить спокойствие и мирную жизнь нашим гражданам.



Кроме того, в частях и подразделениях Национальной гвардии имеются миротворческие подразделения, входящие в состав КСОР ОДКБ. Поскольку раньше внутренние войска привлекали к действиям только внутри страны, теперь мы уже законодательно имеем возможность в случае необходимости применять свои подразделения в составе иностранных миротворческих сил. Помимо всего прочего, мы четко обозначили функции и полномочия, права и обязанности военнослужащего Национальной гвардии, материально-техническое оснащение войск, социальное обеспечение личного состава. А также отработали вопросы взаимодействия с органами исполнительной власти.



Священный долг и конституционное право



– Если вспомнить, слово "кадры" пришло к нам из терминологии военных. Это штатный состав войсковых частей регулярной армии, в военное время пополнявшийся рекрутами. В Национальной гвардии тоже есть свой костяк – это офицерский корпус…



– Офицеров мы готовим в Военном институте Национальной гвардии РК. Уверенно функционирует и на сегодняшний день является одним из лучших факультет Национальной гвардии при Национальном университете обороны. Мы продолжаем направлять офицеров в академии генштабов России и Беларуси. И я с гордостью могу сказать, моя давняя мечта о том, чтобы командиры воинских частей и линейных батальонов имели академическое образование, очень скоро станет реальностью. Сегодня у нас начальники управлений главного командования закончили академии. В управленческих звеньях практически 100% офицеров с академическим образованием, не говоря уже о командном звене. Так мы реализуем планы, которые перед собой ставили.



В истекшем году мы впервые направили своих лучших курсантов на обучение в институт Сухопутных войск Турецкой республики, на факультет жандармерии. Я могу с гордостью сказать, что наш военный институт – "кузница" кадров не только для Национальной гвардии Казахстана, но и внутренних войск Республики Таджикистан и Кыргызской Республики. Наши выпускники с честью проходят службу во всех силовых структурах страны.



В прошлом году мы набрали еще 220 курсантов, конкурс при поступлении составил 3–4 человека на место. Это говорит о росте престижа военной профессии и о стабильности в нашем государстве. Ушли те времена, когда молодые казахстанцы стремились выучиться обязательно на экономиста или финансиста, а поступать в военные училища желающих не было. Армия, а Национальная гвардия ее составная часть, один из основных институтов государства, офицеры в свою очередь – костяк государственности.



– Наверное, на изменение отношения к военной профессии в нашем обществе влияет не только материальная сторона, возросшая зарплата военнослужащего. Нельзя не брать в расчет и патриотические чувства?



– Всегда во главу угла мы ставим патриотическое воспитание – это идеология нашего государства, необходимость служения своему народу, понимание тех процессов, которые происходят вокруг нас. Это ведь естественное стремление любого нормального мужчины-воина – служить родной стране. Фридрих Великий в своей книге «Наставление о военном искусстве к своим генералам. Анти-Макиавелли» выразился предельно ясно: "Армия – мой главный аргумент". Военная доктрина нашей страны не носит агрессивного характера, но мы должны быть готовыми встать на защиту своего народа и государства.



– Нередко можно услышать, что армия у нас "рабоче-крестьянская". Каков портрет солдата, контрактника и офицера Национальной гвардии Казахстана?



– Что радует, в последние 5–6 лет в армию приходит неплохой контингент, общеобразовательный уровень солдат срочной службы значительно возрос. На сегодня 30–40% солдат срочной службы имеют среднее техническое образование, очень много ребят, окончивших вузы. Ведь не секрет, в военкоматах в период призыва – очереди. Многие стремятся пройти испытание солдатской службой, поскольку это дает основу для дальнейшего развития мужчины. Армия – это срез общества, отделение, взвод, рота, небольшие коллективы, где происходят такие же процессы, как и в любом трудовом коллективе. Солдат – составная часть цельного механизма, и понимание им этих процессов закладывается в армии.



В Национальной гвардии солдат-срочников служит больше, чем в других войсках. И каждый день они заступают на боевую службу, нагрузки очень большие. За год службы в конвойных частях солдат ровно полгода выстаивает на вышке. В оперативных частях воины ежедневно по 6 часов меряют улицы городов ногами, охраняют общественный порядок. Если в советское время во внутренние войска разрешалось брать призывников с 3-й категорией здоровья, то есть с заболеваниями, то сегодня только не ниже 2-й.



Офицер со стажем по большому счету это хороший управленец. Он в свое время командовал взводом, ротой, батальоном, когда нужно было объединить вокруг себя сотни бойцов. Согласитесь, не каждому такое по плечу, и человек, прошедший все эти ступени, умеет управлять.

Что касается военнослужащих по контракту, в основной своей массе это ребята, отслужившие срочную службу в Национальной гвардии.



– Военному институту Национальной гвардии в марте исполнится 18 лет. За это время вы вырастили целое поколение офицеров…



– На торжественный вечер, посвященный Новому году, мы пригласили ветеранов. Среди них был первый начальник Высшего военного училища внутренних войск МВД РК в Петропавловске генерал-майор Амангельды Дюкенев. Глядя на офицеров главкомата, он мне сказал: "Ты посмотри, мои первые выпускники уже подполковники".



А завтра-послезавтра эти офицеры будут командовать войсками. Прежнее военное училище сегодня настоящая "кузница" военных кадров. Правда, узких специалистов мы готовим в российских вузах. Но уже в нынешнем году мы приступим к подготовке артиллеристов, потому что у нас уже созданы минометные подразделения.



Родину славят герои



– Господин генерал, мы с вами плавно подошли к вопросу технического оснащения и снабжения войск…



– В 2013 году в войсках утвердили программу развития внутренних войск до 2017 года. И по итогам 2014 года мы видим, что идем впереди этой программы. Опережаем в части, касающейся укомплектования новой техникой и вооружением, современными образцами средств активной обороны и защиты. И самое главное, что все это производится в Казахстане, в цехах АО "Семипалатинский машиностроительный завод", АО "КАМАЗ-Инжиниринг". Так же, как и форма, которую носят от солдата до генерала. И уже на параде, посвященном 70-летию Победы, мы будем демонстрировать новые образцы – например, бронеавтомобиль "Урал-ВВ". И их сборка тоже будет производиться на СМЗ, в Семее.



В прошедшем году мы для комплектования войск закупили индивидуальное рационное питание – сухой паек, незаменимая вещь на марше, во время учений или при выполнении служебно-боевых задач. ИРП также производится в Казахстане, а по калорийности и качеству не уступает российским и западным образцам.



Мы сделали огромный шаг вперед в капитальном строительстве. В 2013 году появились военные городки для отдельных дислоцированных подразделений в Кызылорде и Эмбе, в прошлом году – в Таразе и Ленгере. А еще сдали типовой военный городок с жилым домом для офицерского состава и общежитием для военнослужащих по контракту в Жанаозене.



Предмет отдельной гордости – типовой военный городок для отдельной бригады оперативного назначения в столице. Президент страны Нурсултан Назарбаев посетил его, передал личному составу нового соединения Боевое знамя. 25 декабря был сдан 68-квартирный дом в поселке Шуак, это населенный пункт в районе станции Жангизтобе в Восточно-Казахстанской области, где размещены отдельно дислоцированные конвойные подразделения. 68 семей заселились в комфортабельные и теплые квартиры. Теперь в наших планах – ремонт казарменного фонда, реконструкция зданий под общежития в Усть-Каменогорске.



– Не так давно в Национальном университете обороны открыта кафедра истории войн и военного искусства. Без военно-исторического аспекта не обходится ни одна армия, какую роль военная история играет в среде казахстанских военных?



– К сожалению, военная история наших предков изучена недостаточно. Большое спасибо генерал-лейтенанту Абаю Тасбулатову, он один из первых военных историков, которые взялись поднимать этот пласт. Я не устаю говорить своим офицерам, чтобы они постоянно обращались к трудам Бауыржана Момышулы, его книги "Психология войны" и "Дневник командира" должны стать настольными. В них можно найти ответ на все – как воспитать солдата, какие отношения возникают в коллективе, какова роль командира. Войска Национальной гвардии по роду своей служебной деятельности предназначены для ближнего боя, когда противоборствующие силы входят в непосредственный контакт. И в его книгах четко расписана тактика действия в ближнем бою, как командир принимает решения, его чувства и мысли.



Роль военных мыслителей неоценима, их надо изучать, брать лучшее. Александр Суворов, Михаил Кутузов – военные стратеги древности. Но нельзя забывать военно-историческое наследие наших предков-кочевников. Взять их прекрасное ориентирование на местности и использование погодных условий, или как они учитывали ментальность противника.



– Один из военных стратегов древнего Китая Сунь-цзы учил, что необходимо правильно, то есть беспристрастно поощрять. Говоря современным языком, мотивировать. Об этом же говорили Александр Суворов, Бауыржан Момышулы. Вы как-то правильно отметили, что в Национальной гвардии Казахстана не только офицеры, но и солдаты награждены орденом "Айбын"...



– В мае истекшего года орденом "Айбын" III степени награжден младший сержант Жандос Баянбаев, предотвративший дерзкий побег заключенного. В декабре еще один младший сержант контрактной службы Акылбек Конуров, обезвредивший в Балхаше вооруженного преступника, был удостоен ордена "Айбын" III степени. Значит, мы правильно воспитываем подчиненных.



Сегодня наш профессиональный праздник, в то же время это обычный рабочий день, и мы не отменяем боевую службу. Наши воины так же заступают на свои посты, охраняя покой казахстанцев.