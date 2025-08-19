Строительство дорог будут финансировать через цифровой тенге – Минтранспорта

Цифровизация,Автодороги
56
Дана Аменова
специальный корреспондент

Глава ведомства Нурлан Сауранбаев отметил, что это обеспечивает поступление средств только по назначению

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане реализацию всех проектов в автодорожной отрасли будут осуществлять через программу «Цифровой тенге». Об этом сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев на пресс-конференции в Правительстве, передает Kazpravda.kz 

Отвечая на вопрос по борьбе с нецелевым использованием средств и коррупцией, Нурлан Сауранбаев сообщил, что на железной дороге реализация крупных проектов переведена на цифровой тенге и весь процесс финансирования регулирует Национальный банк. Это обеспечивает поступление средств только по назначению.

«Что касается автодорог, мы по двум проектам в Павлодаре и Атырау уже такой пилот начали. Уже почувствовали разницу по ценам. Мы все проекты по автодорогам будем реализовывать через цифровой тенге. Благодаря прослеживаемости деньги не смогут уйти не по назначению», – подчеркнул министр.

Спикер пояснил, что благодаря этой системе весь процесс перечисления средств прозрачен и прослеживаем. Совместно с Комитетом государственных доходов все это будет контролироваться.

«Цифровой тенге» – это большая программа. Пилотная программа запущена, у Премьер-министра состоялось соответствующее совещание. Он дал поручение, по Дорожной карте сроки обозначены. Мы ставим такое условие, что строительство должно осуществляться через цифровой тенге. Это стопроцентная прозрачность, без возможности оплатить куда-то», – отметил Нурлан Сауранбаев.

#строительство #цифровизация #дороги #финансирование #цифровой тенге

Популярное

Все
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Как Казахстан готовится к революции в производстве авиатоплива
Два жилых массива полностью обеспечены газом
Нашим палуанам не было равных
Лучшие мергены континента собрались в Шымкенте
В поселке открылась новая школа
Заблокировали 600 сайтов
Создано спецподразделение по внедрению ИИ
Завершается хлебоуборочная страда
При поддержке фонда
Отрасль нуждается в стратегии
В аэропорту Караганды построят заправочный комплекс
Киберпреступления – как вирус: меняют форму, но сохраняют суть
Новый рубеж развития
Важная часть жизни общества
Мыслить смело, действовать достойно
За гибель шахтеров – реальные сроки
Казахстанцам вернут почти 1,6 млрд тенге за отопление
Перспективы развития параспорта
Ботай покоряет мир
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Уборку зерновых завершили аграрии Шымкента
Карагандинский академический театр музкомедии приедет на гастроли в Астану
Среднемесячная зарплата выросла в Казахстане
Определены 100 популярных казахстанских книг
Как будет расти Караганда
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
День спорта отметят в Казахстане
Шапан Танеке Досетулы передан Национальному музею
Мертвые души и трудоустройство
Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже
И цвет окрашивает слово...
Условно-досрочное освобождение стало доступным для новой категории осужденных в РК
Достучаться до сердец
По принципу единой образовательной среды
EXPO-2025: туристический потенциал Астаны представили на всемирной выставке
В Семее состоялся айтыс «Адамзаттың Абайы»
Сегодня – День спорта
Уборка началась на севере страны
В Алматы отметили юбилей великого поэта и мыслителя
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»

Читайте также

Пилотный проект по тестированию интернета 10G запустили в А…
Новости Акорды теперь доступны в мессенджере Aitu
Мажилисмен проверил строительство нового транспортного путе…
Новая версия приложения eGov Mobile стала доступна казахста…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]