Глава ведомства Нурлан Сауранбаев отметил, что это обеспечивает поступление средств только по назначению

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане реализацию всех проектов в автодорожной отрасли будут осуществлять через программу «Цифровой тенге». Об этом сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев на пресс-конференции в Правительстве, передает Kazpravda.kz

Отвечая на вопрос по борьбе с нецелевым использованием средств и коррупцией, Нурлан Сауранбаев сообщил, что на железной дороге реализация крупных проектов переведена на цифровой тенге и весь процесс финансирования регулирует Национальный банк. Это обеспечивает поступление средств только по назначению.

«Что касается автодорог, мы по двум проектам в Павлодаре и Атырау уже такой пилот начали. Уже почувствовали разницу по ценам. Мы все проекты по автодорогам будем реализовывать через цифровой тенге. Благодаря прослеживаемости деньги не смогут уйти не по назначению», – подчеркнул министр.

Спикер пояснил, что благодаря этой системе весь процесс перечисления средств прозрачен и прослеживаем. Совместно с Комитетом государственных доходов все это будет контролироваться.