Строительство логистического центра Казахстана запустили в Сиане

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику принял участие в онлайн-церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в сухом порту города Сиань, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства поздравил участников церемонии с началом строительства и отметил значимость данного проекта.

По его словам, сегодняшнее мероприятие полностью перекликается с инициативой председателя КНР Си Цзиньпина по созданию экономического пояса Великого шелкового пути, с которой он выступил 10 лет назад в Астане.

В выступлении было отмечено, что Казахстан уделяет особое внимание развитию транспортно-логистической инфраструктуры и оказывает максимальную поддержку глобальному проекту.

"За последние 15 лет наша страна инвестировала в эту отрасль 35 миллиардов долларов. Мы создали казахско-китайский логистический центр в порту Ляньюньган. Открыли новые железнодорожные маршруты. Начал работу сухой порт "Хоргос – Восточные ворота". На Каспийском море создана современная инфраструктура. Можно сказать, что эти меры являются частью проводимой работы. В прошлом году между двумя странами было перевезено 23 миллиона тонн грузов по железной дороге. Это беспрецедентный показатель. Транзит грузов в первом квартале текущего года увеличился на 35 процентов и превысил 7 миллионов тонн. Наше сотрудничество этим не ограничивается. Для дальнейшего развития перевозок необходима дополнительная инфраструктура. Поэтому вместе с китайскими коллегами мы решили построить логистический центр в сухом порту Сиань. Этот хаб соединяет регион Шэньси с Казахстаном, Центральной Азией. Далее он откроет дорогу в Европу, Турцию и Иран. Уверен, что полный запуск проект придаст новый импульс сотрудничеству двух стран", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе церемонии также выступили исполняющий обязанностей мэра города Сиань Е Нюпин и председатель правления АО "НК "ҚТЖ" Нурлан Сауранбаев.

Со следующего года через сухой порт планируется перевозить электронику и компьютерные компоненты, автомобили и автокомпоненты, текстиль, одежду, обувь и аксессуары, пищевые и сельскохозяйственные продукты, строительную продукцию и стройматериалы, а также руды, металлы и химическую продукцию.