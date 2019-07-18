Строительство второго индустриального парка планируется в Нур-Султане

Экономика
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Фото из открытых источников
Строительство второго индустриального парка планируется в Нур-Султане. Об этом стало известно в ходе встречи акима столицы Алтай Кульгинова с активом города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.   

17 июля аким столицы Алтай Кульгинов провел встречу с активом города по итогам расширенного заседания Правительства РК с участием Главы государства. В ходе встречи обсудили вопросы социально-экономического развития Нур-Султана с учетом задач, поставленных Президентом.

Начиная встречу, аким подчеркнул, что Касым-Жомарт Токаев главной задачей страны объявил повышение благосостояния населения, в связи с чем все госструктуры должны скорректировать свою работу таким образом, чтобы улучшить качество жизни граждан.

"В текущем году приняты конкретные шаги по повышению доходов населения, в том числе социально-уязвимых слоев. С 1 июня этого года до 30% повышена заработная плата отдельных работников бюджетной сферы. Изменен критерий оказания адресной социальной помощи. Это позволило в среднем увеличить размер помощи и расширить круг получателей АСП почти в 3 раза. Также Президент поручил оптимизировать работу по вовлечению населения в активную занятость", – отметил Алтай Кульгинов.

Также глава столицы рассказал о проводимой в городе работе в сфере предпринимательства, здравоохранения, образования, индустриально-инновационного развития, жилищной инфраструктуры и т.д.

Говоря о развитии предпринимательства, аким напомнил, что создание благоприятных условий для бизнеса в регионах является приоритетной задачей.

Так, сегодня территория столичного индустриального парка заполнена на 95%. Для создания новых производств планируется открытие второго индустриального парка. При этом новые проекты должны быть экспортоориентированными, с высокой добавленной стоимостью.

"Есть вопросы по загруженности ранее введенных проектов, некоторые из них вообще простаивают. В индустриальном парке из 49 проектов 10 предприятий работают по госзаказу по мере их поступления. 12 проектов, введенных в 2017-2018 годах, загружены примерно на 10%. Есть резерв, над которым мы должны активно поработать", – прокомментировал Алтай Кульгинов.

В этой связи поручено провести детальный анализ каждого проекта индустриализации и внести Дорожную карту по выходу на проектную мощность и реанимированию производства.

Аким также указал на необходимость более активного использования потенциала "экономики простых вещей", сообщив, что в столице по этой линии одобрено лишь 2 проекта, что является очень низким показателем.

Затронул он и сферу туризма, имеющую большой потенциал. Речь шла о медицинском, образовательном, культурном, спортивном и деловом туризме, который должен способствовать продвижению города на мировой арене, тем более что Нур-Султан располагает подготовленной для этого инфраструктурой.

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