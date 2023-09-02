По традиции представители дипломатического корпуса страны были приглашены в Министерство иностранных дел РК, чтобы ознакомиться с главными положениями прог­раммного документа. Некоторые из них поделились своим мнением насчет идей, высказанных Президентом Казахстана.

– Отношения между Казахстаном и Израилем характеризуются как долгосрочное и взаимовыгодное партнерство, поэтому мы с большим вниманием следим за всеми экономическими и политическими реформами, проводимыми в вашей стране, – отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Казахстане и Кыргызстане Эдвин Ябо Глусман. – Сегодняшнее Послание Президента народу показывает, что Казахстан продолжает продвигаться по пути развития, в основе которого лежат конкурентная экономика и прозрачная система управления кадрами.

Выступление Президента Касым-Жомарта Токаева глава дипмиссии охарактеризовал как strong speech – «сильная речь», в которой Глава государства очертил круг приоритетов для страны на ближайшее время.

– Президент подробно остановился на задачах, которые касаются стратегических областей. Это водные ресурсы, агропромышленный комплекс, промышленность. Казахстан – молодая страна, и потенциал развития всех этих сфер очень высок, – отметил Эдвин Ябо Глусман.

При этом он подчеркнул, что для Израиля, например, вопрос обеспечения водой очень актуален, поэтому не отметить его значимость просто невозможно.

– Действительно, вода сегодня дороже нефти, важнее отрасли переработки, вода – это и есть независимость, суверенитет. Тот факт, что сегодня Казах­стан понимает это и направляет большие усилия на решение системных проблем – вплоть до создания отдельного министерства – говорит о прозорливости властей, – считает посол.

По мнению его коллеги – Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Палестина в Казахстане, дуайена дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане, Монтасера Абу Зейда, Казахстан имеет все возможности для разностороннего развития.

– Прежде всего хочу поблагодарить за возможность ознакомиться со стратегическим документом развития вашей страны в кругу коллег по дип­ломатическому корпусу. Мы получили полное представление о будущем Казахстана, его приоритетах, проведенных и планируемых реформах, – поделился он впечатлениями. – Республика развивается и в политической, и в экономической областях. Я пять раз выступал международным наблюдателем в электоральных кампаниях, проводимых в вашей стране, поэтому очень хорошо знаком с итогами конституционной реформы, развития гражданского общества, партийного строительства.

Казахстан – богатая страна, нужна лишь эффективная система управления, считает дуайен.

– И нынешнее Послание Президента убедило меня в том, что эта система у казахского народа есть, – отметил Монтасер Абу Зейд.

Посол ЕС в Казахстане Кес­тутис Янкаускас прежде всего сделал акцент на поставленной Президентом задаче по созданию национального промышленного каркаса, привлечении международных инвестиций и технологий.

– Это очень важно – стремиться создавать более содержательный в национальном плане внутренний валовой продукт, полностью используя имеющийся в стране потенциал. Это и нефть, и газ, и ветер, и солнце для развития возобновляемых источников энергии. И, безус­ловно, человеческий капитал.

Для этого необходимо искать новые источники финансирования. В том числе для развития новых транспортных коридоров, и сейчас Европейский союз очень активно работает в плане увеличения объемов перевозок по Транскаспийскому международному транспортному коридору, – отметил дипломат.

Также он подчеркнул, что Президент сделал акцент на обработке критического сырья, и это очень интересная область сотрудничества.

– Есть соответствующий подписанный меморандум, разработана «дорожная карта». Мы работаем с казахстанскими предпринимателями по принципу business to business. Представители казахстанских деловых кругов соберутся в Брюсселе на неделю критического сырья в ноябре. Мы, безусловно, заинтересованы в развитии потенциала, находящегося в недрах Казахстана, готовы предоставить результаты исследований в области геологии. Создание рабочих мест, новых предприя­тий глубокой переработки – в этом наши интересы полностью совпадают, – сказал Кестутис Янкаускас.

Развитие источников возобновляемой энергии тоже имеет большой потенциал, уже есть инвесторы в Мангистауской области, сообщил дипломат.

– Об энергетической эффективности также говорил Глава государства. Поэтому сфер соприкосновения наших интересов очень много. Акцент на транс­парентность этих процессов сделает наше сотрудничество эффективным, – заключил он.