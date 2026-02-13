13 февраля в стенах Maqsut Narikbayev University состоялась встреча членов Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана» с членами Студенческой Ассамблеи, созданной на базе учебного заведения, передает Kazpravda.kz

К участникам встречи обратился председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев. Он отметил, что Конституция является отражением коренных интересов народа, а процесс проводимых глобальных реформ является историческим для всего общества, в особенности для молодежи.

Он также отметил, что организация «Ассамблея жастары» выступила с широкой поддержкой проекта Конституции, так как он является фундаментом успешного состоявшегося государства, а его человекоцентричный характер открывает большие возможности для молодежи Казахстана.

Также перед участником выступил председатель столичного узбекского этнокультурного объединения Шерзод Пулатов. Он остановился на ценностях культуры, науки и образования. По его словам, приоритетность этих принципов говорит о новом этапе развития человеческого капитала, а также о значительных мерах поддержки молодых талантов.

В ходе мероприятия участники выразили поддержку новой Конституции и отметили, что для молодежи важным является осознание, что документ станет основой уверенного развития настоящего и будущих поколений. Была отмечена актуальность проведения подобных встреч в других университетах и дальнейшего разъяснения основных положений новой Конституции молодежному сообществу.

В мероприятии приняли участие представители студенческих ассамблей вузов города Астана, молодежь этнокультурных объединений и представители экспертного сообщества.