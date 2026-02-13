Студенческое сообщество выступило в поддержку новой Конституции

Конституционная реформа
145
Айман Аманжолова
корреспондент

13 февраля в стенах Maqsut Narikbayev University состоялась встреча членов Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана» с членами Студенческой Ассамблеи, созданной на базе учебного заведения, передает Kazpravda.kz

К участникам встречи обратился председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев. Он отметил, что Конституция является отражением коренных интересов народа, а процесс проводимых глобальных реформ является историческим для всего общества, в особенности для молодежи.

Он также отметил, что организация «Ассамблея жастары» выступила с широкой поддержкой проекта Конституции, так как он является фундаментом успешного состоявшегося государства, а его человекоцентричный характер открывает большие возможности для молодежи Казахстана.

Также перед участником выступил председатель столичного узбекского этнокультурного объединения Шерзод Пулатов. Он остановился на ценностях культуры, науки и образования. По его словам, приоритетность этих принципов говорит о новом этапе развития человеческого капитала, а также о значительных мерах поддержки молодых талантов.

В ходе мероприятия участники выразили поддержку новой Конституции и отметили, что для молодежи важным является осознание, что документ станет основой уверенного развития настоящего и будущих поколений. Была отмечена актуальность проведения подобных встреч в других университетах и дальнейшего разъяснения основных положений новой Конституции молодежному сообществу.

В мероприятии приняли участие представители студенческих ассамблей вузов города Астана, молодежь этнокультурных объединений и представители экспертного сообщества.

#Казахстан #студент #реформа

Популярное

Все
О чем поведает Рашид ад-дин?
Демократический механизм запущен
Закон Республики Казахстан
Новый этап Справедливого Казахстана
В Правительстве рассмотрели эпидситуацию по кори
Про город, людей, Ишим
Стратегическая платформа для диалога
Межцивилизационный диалог
Свести риски к минимуму
Региональная платформа «Зеленая школа» разрабатывается по инициативе Казахстана
Vogue назвал главный модный тренд на весну 2026 года
Драмы на склонах, надежды на льду
Триумф казахстанского спецназа на UAE SWAT Challenge – 2026 и торжественная встреча победителей в Астане
Конституция, которая задает новый вектор развития страны – Карин о новом Основном законе РК
Три новые жизни
Превратить ИИ в двигатель роста
Формируя пространство общественного согласия
«Первое счастье мое – это мой народ...»
Если это любовь
К развитию – через конкуренцию и креативность
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Обманутые жители Талгара борются за свои права
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
В заказчиках недостатка нет
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
Для водных ресурсов предусмотрят аудит
От водородной энергетики до умных сетей
От стихийной торговли – к уличным стандартам
Расширение гарантий прав и свобод человека обсудили в КазНУ в рамках новой Конституции
Казахстан получил право проведения X зимних Азиатских игр 2029 года
Дизайн TikTok, вызывающий привыкание, нарушает законодательство ЕС - Еврокомиссия
Димаш встретил премьеру продюсерского проекта вместе с алматинскими зрителями
PhishGuard AI – умная защита от фишинга
Академики страны призвали граждан поддержать проект новой Конституции
Астана принимает Кубок Дэвиса
Рассмотрены некоторые нормы налогообложения
Целостный, понятный, исторически значимый документ
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан

Читайте также

Региональная коалиция создана в Карагандинской области
Научная общественность поддержала Коалицию «За Народную Кон…
Ашимбаев: Референдум по Конституции – это важный шаг к демо…
В Алматы члены общенациональной коалиции встретились с твор…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]