За проявленную смелость, отвагу, самоотверженность при спасении тонущего ребенка приказом министра ЧС РК студент 2 курса Казахстанско-американского свободного университета Ерасыл Омарханов награжден медалью «Суға батқандарды құтқарғаны үшін», передает Kazpravda.kz
Напомним, инцидент произошел 13 мая 2025 года, когда Ерасыл Омарханов спас тонущего на реке Ульба мальчика. Ребенок гулял со своей сестрой у реки и упал в воду, течение стало его уносить. Ерасыл во время оказался рядом и спас мальчика.
«От имени министра по ЧС Республики Казахстан благодарим за проявленный героизм! Рад, что в нашем регионе есть такие герои, с кого подрастающее поколению будет брать достойный пример!» - отметил начальник ДЧС ВКО Рашид Блялов вручая ведомственную награду герою.