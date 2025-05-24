Фото: МЧС РК

Напомним, инцидент произошел 13 мая 2025 года, когда Ерасыл Омарханов спас тонущего на реке Ульба мальчика. Ребенок гулял со своей сестрой у реки и упал в воду, течение стало его уносить. Ерасыл во время оказался рядом и спас мальчика.