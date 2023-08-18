Студентам, магистрантам и докторантам повысят стипендии с сентября в Казахстане

В Казахстане увеличится размер государственных стипендий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
Во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 сентября в Казахстане будет увеличен размер ежемесячных государственных стипендий:
- студентам бакалавриата – на 20%;
- обучающимся в рамках магистратуры-докторантуры – на 15%;
- студентам ТиПО – на 50%.
Соответствующее постановление Правительства подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Постановлением устанавливаются следующие размеры стипендий:
- докторантам (в том числе по направлению подготовки «Здравоохранение») – 217 500 тенге;
- врачам-резидентам и магистрантам по направлению подготовки «Здравоохранение» – 111 579 тенге;
- магистрантам – 97 024 тенге;
- интернам – 75 890 тенге;
- студентам, обучающимся по педагогическим направлениям подготовки и по направлению подготовки «Здравоохранение» в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования – 67 200 тенге;
- студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению «Здравоохранение» – 41 898 тенге;
- студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям – 32 681 тенге;
- студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования – 31 422 тенге.
Постановление вводится в действие с 1 сентября 2023 года.
Вместе с тем в рамках реализации послания главы государства со следующего месяца заработная плата педагогов дошкольного воспитания и обучения будет повышена на 30%.