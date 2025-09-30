Студенческие делегации увидели мечеть Кунанбая, плотину Бугылы и монумент «Ту тұғыры». Организатором встречи выступило управление по вопросам молодежной политики Карагандинской области.

Тему для тренинга выбрали актуальную: «Общество, формирующее закон и порядок. Профилактика зависимостей и глобальной преступности». После образовательной части прошел тимбилдинг, направленный на развитие командного взаимодействия, лидерских и коммуникативных навыков.

Главными же задачами выезд­ного актива стали развитие сис­темы студенческого самоуправления в регионе, формирование активной гражданской позиции, вовлечение молодежи в общест­венные, социальные и экологические инициативы, а также продвижение ценностей лидерства, ответственности и сотрудничества. Это мероприятие стало площадкой для роста, обмена опытом, формирования новых идей и молодежных инициатив. Участники вернулись с новыми знаниями, контактами и вдохновением для дальнейшей работы в своих университетах и сообществах.