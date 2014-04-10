Ступенью выше

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Экономика
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Казахстанские предприятия стали обладателями звания лауреатов премии Содружества Независимых Государств 2013 года за достижения в области качества продукции и услуг: в номинации «Производство товаров народного потребления» (организация с численностью работающих до 250 человек) – ТОО «TREI-Караганда» и в номинации «Услуги» (организация с численностью работающих от 251 до 3 000 человек) – Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева.

Решение о присуждении званий лауреатов премии СНГ, критерии которой гармонизированы с моделью Европейской премии по качеству, принято на 41-м заседании Экономического совета СНГ в Москве.

По итогам конкурса 10 предприятий признаны лауреатами, 12 стали дипломантами и 3 организации-участницы удостоены специального приза «Признание делового совершенства» Премии СНГ 2013 года. В связи с тем, что одним из критериев к претендентам на участие в Конкурсе является подтверждение высокого качества производимой продукции или оказываемых услуг в течение не менее 2 лет и осуществление поставки (экспорт) продукции (оказывать услуги) не менее, чем в 2 государствах – участниках СНГ, среди лауреатов, дипломантов и получивших специальный приз «Признание делового совершенства» представлены лучшие в своих категориях организации из семи государств Содружества.

От Казахстана на международный конкурс за право именоваться лучшими в области качества продукции и услуг были делегированы лауреаты премии «Алтын сапа», учрежденной Президентом РК национальной награды, присуждаемой ежегодно на конкурсной основе за достижение организацией значительных результатов в области качества продукции или услуг, обеспечения их безопаснос­ти, а также за внедрение организацией высокоэффективных методов управления качеством. Организатором конкурса на соискание премии Президента РК, как известно, является Министерство индустрии и новых технологий.

Успехи в национальном конкурсе выдвинули казахстанские предприятия на соискание Премии СНГ, ставшей следующим этапом развития достижения показателей качества. Расширяющиеся масштабы международной торговли, ужесточение конкурентной борьбы за рынки сбыта, возрастающие запросы потребителей выводят воп­росы качества на одно из первых мест уровня жизни. Участие в подобных мероприятиях является эффективным средством международного бенчмаркетинга и вовлечения предприятий в процессы совершенствования, считает Биржан Канешев – председатель Комитета технического регулирования и метрологии МИНТ РК.

– Звание лауреата Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг – это признание инфраструктуры системы качества Казахстана на международном уровне, но совершенству нет предела. Учитывая потенциал предприятий, следует отметить, что организации имеют все шансы достойно представить страну в области качественных услуг на европейском уровне, – отметил он.

Цель конкурса на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг – стимулирование производства высококачественной и конкурентоспособной продукции, повышение ее экспортных возможностей, создание высокой репутации товаропроизводителей Содружества Независимых Государств как на рынке Содружества, так и на мировом рынке, и реализовать главную идею – поставить качество на службу обществу.

Людмила КРУГЛОВА

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