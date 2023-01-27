Субсидии для аграриев в Казахстане: что изменилось

Сельское хозяйство
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В Казахстане пересмотрены подходы к государственной поддержке агропромышленного комплекса (АПК), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

Фото: пресс-служба Минсельхоза РК

Специальная рабочая группа, куда вошли сельхозтоваропроизводители, представители отраслевых союзов и ассоциаций, госорганов, научных организаций, а также парламентарии, провела 9 заседаний, по итогам которых был разработан компромиссный вариант новой системы субсидирования с сохранением основных контуров действующих правил.

Все направления субсидирования по финансовым инструментам остаются прежними:

- инвестиционное субсидирование с нормативами от 15 до 80% в зависимости от направления; 

- субсидирование ставки вознаграждения по кредитам и лизингу со снижением ставки для заемщика до 6% годовых;

- субсидирование страховых премий. Норматив увеличен с 50 до 80%, что позволит минимизировать все возникающие риски, расширить площади застрахованных посевов, а также увеличить страхование скота и птиц;

- субсидирование страхования гарантирования займов, с размером гарантии до 50% от основного долга, по приоритетным направлениям – до 85%.  

Растениеводство

Сохранены направления и нормативы в растениеводстве. Для повышения привлекательности выращивания сахарной свеклы увеличивается норматив субсидирования ее производства с 15 до 25 тысяч тенге за тонну.

При этом, чтобы исключить коррупционные риски и упростить администрирование, отменяются переводные заявки. Процедура согласования постановлений акиматов по направлениям и нормативам субсидирования сельхозкультур, минеральных удобрений, пестицидов заменяется процедурой предоставления предлагаемых объемов субсидирования в МСХ в электронном формате. Также будет внедрена информационная система отслеживания передвижения семян.

Животноводство

В животноводстве при приобретении племенного поголовья все действующие нормативы субсидирования остаются без изменений, за исключением свиноводства. Норматив возмещения за голову свиноматки составит 50% от стоимости, но не более 100 тысяч тенге на голову, вместо ранее действующих 140 тысяч тенге. 

В сфере селекционно-племенной работы отменяется только субсидирование аренды быков и баранов-производителей из-за высоких коррупционных рисков.

Товарно-специфические субсидии остаются прежними. При этом отменяются:

- субсидирование мяса индейки и водоплавающей птицы, поскольку они не относятся к социально значимым продовольственным товарам;

- субсидирование услуг по искусственному осеменению, оказанных дистрибьюторными центрами кооперативам, не имеющим собственного маточного поголовья;

- перечисление субсидий на специальный счет финансового института в банке второго уровня при импорте племенного скота.

По яичному птицеводству норматив остается 3 тенге за яйцо. При этом предельные цены реализации яиц 1-й категории устанавливаются на основе меморандумов, заключенных с акиматами.

Нормативы субсидирования по сдаче бычков и барашков на откорм и мясокомбинаты остаются неизменными. Однако отменяется норма перемещения для хозяйств, которые перемещают скот на собственные откормочные площадки.

По субсидированию кормов нормативы и критерии получения субсидий утверждаются постановлением акиматов на основе рекомендаций научных организаций. 

Переработка

В субсидировании стоимости сырья, закупленного для производства продукции глубокой переработки, отменено субсидирование стоимости пшеницы для выработки клейковины и биоэтанола, так как товары не относятся к социально значимым.

При этом субсидии будут выплачивать не за произведенные товары, а по факту реализации готовой продукции, что будет подтверждаться электронными счетами-фактурами из информационной системы субсидирования. Изменения обеспечат максимально открытый, справедливый и честный порядок выделения финансирования.

Инвестсубсидирование

Систематизированы все виды и направления в инвестиционном субсидировании. Сохраняется субсидирование строительно-монтажных работ с обязательным требованием о включении в группу специалистов по осмотру построенных объектов работников областных управлений строительства и архитектуры.

При этом отменяется субсидирование стоимости вагончиков для строительства искусственных водоемов для сбора талых вод, также исключается возможность получения инвестсубсидий авансом, за исключением дочерних и зависимых компаний АО «НУХ «Байтерек» и банков второго уровня, из-за высокого уровня коррупционных рисков и сложности администрирования. 

При строительстве скважин и колодцев для обводнения пастбищ будет субсидироваться только стоимость материалов и услуг по бурению. При этом отменяется субсидирование стоимости оборудования, поскольку его рыночная стоимость в десятки раз разнится в зависимости от страны-производителя. Поэтому за счет поставки дешевого оборудования поставщики услуг незаконно присваивали бюджетные средства.  

Для развития отечественного машиностроения установлен норматив субсидирования стоимости импортной техники, не имеющей локализации в Казахстане, на уровне 25%, для имеющей локализацию снижен до 15%.  

Повышаются нормативы субсидирования специальной семеноводческой техники до 80%, свекловичной и оросительной – до 50%.

Встречные обязательства

Вводятся встречные обязательства для получателей субсидий. Реализация произведенной продукции будет проводиться через информационную систему Министерства торговли и интеграции по рыночным ценам в соответствии с меморандумами, заключенными с акиматами (для субъектов АПК, получивших субсидии на сумму равную или превышающую 3 тысячи МРП).

Таким образом, ключевыми моментами новых правил субсидирования являются повышение эффективности и результативности господдержки, усиление контроля за выполнением встречных обязательств, максимальное исключение коррупционных рисков и упрощение процедуры получения субсидий за счет цифровизации.

 

 

#АПК #сельское хозяйство #субсидии #Минсельхоз

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