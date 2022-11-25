Субсидировать аренду жилья для неполных семей предлагают в Казахстане

Председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова предложила решение для снятия общественного резонанса, связанного с исключением неполных семей из программы «Бақытты отбасы», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Сенатор Серик Шайдаров на правительственном часе указал на общественный резонанс касательно исключения неполных семей из программы «Бақытты отбасы», предусматривающей возможность получения жилья по льготной ставке кредитования 2% годовых.
Он сообщил, что, по данным Министерства труда и социальной защиты населения, причиной тому стало двукратное увеличение фиктивных разводов за 2019-2020 годы для получения поддержки государства.
«Возможно, доля правды в этом есть. Однако нужно понимать, что сегодня в жилье нуждаются более 148 тысяч неполных семей, из которых 60% имеют доходы ниже 1 прожиточного минимума. Получение кредитного жилья под 5% годовых для большей части таких семей станет непосильной ношей», – заявил сенатор.
В этой связи он предложил уполномоченным государственным органам всесторонне изучить данный вопрос, определить механизм получения кредитного жилья под 2% годовых для реально нуждающихся неполных семей, включая внесение изменений в действующие программы по обеспечению жильем данной категории населения.
«Предлагается перечень категорий, которые имеют право на получение помощи в виде субсидирования арендных платежей, дополнить категорией «Неполные семьи», имеющие совокупный доход семьи за последние 6 месяцев на каждого члена семьи не более одной величины прожиточного минимума. Таким образом, наиболее обеспеченные не будут участвовать в данной программе, так как мы соответствующие проверки из государственных баз данных делаем», – сказала в ответ глава «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова.
По ее словам, такая мера позволить снизить социальную напряженность среди неполных семей, связанную с тем, что их исключили их из программы «Бакытты отбасы, хотя они остались в программе «Шанырак» и могут получать займы под 5%.
Ранее в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана объясняли, почему категория «Неполная семья» исключена из программы «Бақытты отбасы».