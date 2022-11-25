Субсидировать аренду жилья для неполных семей предлагают в Казахстане

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Сенатор Серик Шайдаров на правительственном часе указал на общественный резонанс касательно исключения неполных семей из программы «Бақытты отбасы», предусматривающей возможность получения жилья по льготной ставке кредитования 2% годовых.

Он сообщил, что, по данным Министерства труда и социальной защиты населения, причиной тому стало двукратное увеличение фиктивных разводов за 2019-2020 годы для получения поддержки государства.

«Возможно, доля правды в этом есть. Однако нужно понимать, что сегодня в жилье нуждаются более 148 тысяч неполных семей, из которых 60% имеют доходы ниже 1 прожиточного минимума. Получение кредитного жилья под 5% годовых для большей части таких семей станет непосильной ношей», – заявил сенатор.

В этой связи он предложил уполномоченным государственным органам всесторонне изучить данный вопрос, определить механизм получения кредитного жилья под 2% годовых для реально нуждающихся неполных семей, включая внесение изменений в действующие программы по обеспечению жильем данной категории населения.

«Предлагается перечень категорий, которые имеют право на получение помощи в виде субсидирования арендных платежей, дополнить категорией «Неполные семьи», имеющие совокупный доход семьи за последние 6 месяцев на каждого члена семьи не более одной величины прожиточного минимума. Таким образом, наиболее обеспеченные не будут участвовать в данной программе, так как мы соответствующие проверки из государственных баз данных делаем», – сказала в ответ глава «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова.

По ее словам, такая мера позволить снизить социальную напряженность среди неполных семей, связанную с тем, что их исключили их из программы «Бакытты отбасы, хотя они остались в программе «Шанырак» и могут получать займы под 5%.

Ранее в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана объясняли, почему категория «Неполная семья» исключена из программы «Бақытты отбасы».