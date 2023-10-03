Субсидировать животноводство по новым правилам начнут в Казахстане

Сельское хозяйство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Новые правила субсидирования животноводства вступят в силу 1 января 2024 года в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства РК.

Фото: Kazpravda.kz

Президент поручил совместно с фермерским сообществом пересмотреть подходы к государственной поддержке агропромышленного комплекса. Были поставлены четкие задачи по обеспечению прозрачности, доступности субсидий малым и средним хозяйствам, упрощению и автоматизации процедуры их получения, внедрению встречных обязательства для получателей субсидий, а также обеспечению взаимоувязки системы субсидирования с промышленной политикой государства.

Была создана специальная рабочая группа, куда вошли крупные, средние и мелкие сельхозтоваропроизводители, представители отраслевых союзов и ассоциаций, антикоррупционной службы, госорганов, научных организаций, депутаты парламента.

По итогам заседаний рабочей группы разработан компромиссный вариант, предусматривающий точечные изменения правил, с сохранением основных контуров действующей системы субсидирования.

«В частности, в животноводстве при приобретении племенного поголовья все действующие нормативы субсидирования остались без изменений, за исключением свиноводства. Здесь норматив возмещения за голову свиноматки снизился до 100 тысяч тенге на 1 голову, вместо прежних 140 тысяч тенге. 

Субсидирование в рамках селекционно-племенной работы тоже практически осталось без изменений. В новых правилах в вопросах селекционно-племенной работы будет предоставлено больше самостоятельности фермеру. Теперь он сможет по своему желанию выбрать любой из трех способов воспроизводства: искусственное осеменение, вольная случка, воспользоваться услугами специализированных структур по искусственному осеменению.

Кроме того, нагрузка на 1 производителя приведена в соответствие с научными нормами, то есть фермер в зависимости от своих финансовых возможностей может приобретать производителей, не как раньше в обязательном порядке в соотношении 1:25, а между соотношениями 1:20 и 1:30.

Ввиду высоких коррупционных рисков отменяется только субсидирование аренды быков и баранов-производителей.

Также исключено направление приобретения импортированного маточного поголовья крупного рогатого скота, соответствующее породному происхождению, ввиду дублирования с приобретением импортированного маточного поголовья», – уточнили в МСХ.

Товарно-специфические субсидии предлагается оставить за счет трансфертов общего характера. При этом отменено субсидирование мяса индейки и водоплавающей птицы, так как они не относятся к социально значимым продовольственным товарам.

По яичному птицеводству исключено субсидирование производства пищевого яйца с нормативом субсидий 3 тенге за яйцо.

Также отменяется норма по перечислению субсидий на специальный счет финансового института в банке при импорте племенного скота, перечислили в Минсельхозе.

«Нормативы субсидирования по сдаче бычков и баранчиков на откорм и мясокомбинаты остались неизменными. При этом отменяется норма перемещения для хозяйств, которые перемещают скот на собственные откормочные площадки.

По субсидированию кормов нормативы субсидий и критерии получения субсидий утверждаются постановлением акиматов на основе рекомендаций научных организаций при возникновении ЧС или аномальных погодных условий», – подытожили в ведомстве.

Новые правила можно посмотреть здесь.

Изменения в правилах субсидирования вступят в силу с 1 января 2024 года.

#сельское хозяйство #АПК #субсидирование #животноводство

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