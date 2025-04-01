Ле Пен покинула суд еще до того, как был оглашен приговор по ее делу

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Французский суд признал лидера крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен виновной в злоупотреблении средствами Европейского союза. При этом суд решил, что Ле Пен запрещено баллотироваться на выборах в органы власти в течение пяти лет, то есть она не сможет принимать участие в выборах президента Франции 2027 года, где она считалась одним из наиболее вероятных претендентов на победу. Ле Пен назвала решение суда «политическим», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Bbc.com

Суд также приговорил Ле Пен к четырем годам лишения свободы: два из них — условно, еще два она будет обязана носить электронный браслет. Кроме того, политик должна заплатить штраф 100 тыс. евро.

Как отмечается, обычно во Франции наказания не исполняются до завершения апелляционного процесса, но судьи могут применить немедленное исполнение наказания. Именно такое решение и было принято — но только в отношении запрета на участие в выборах.

В интервью телеканалу TF1 после вынесения приговора Марин Ле Пен заявила, что считает себя невиновной, и назвала запрет участвовать в президентских выборах 2027 года «политическим решением» в целях помешать ей баллотироваться на пост президента. Она заявила, что принцип верховенства права был полностью нарушен, и пообещала «как можно скорее» подать апелляцию на вердикт.

«Меня отстранили, но на самом деле голосов лишены миллионы французов, которые лишились своего кандидата», — сказала она в интервью, назвав сегодняшний день «скорбным днем» для демократии.

Марин Ле Пен также добавила, что не будет обращаться к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой о помиловании, так как уверена в том, что апелляционный суд будет «беспристрастным» при рассмотрении ее дела и признает ее невиновной.

«Я верю в способность апелляционного суда проанализировать это дело беспристрастно и подтвердить, что мы не совершили никакого личного обогащения», — сказала Ле Пен о себе и своих соратниках, также приговоренных в понедельник судом.

У «Национального объединения» есть резервный кандидат в президенты — 29-летний Жордан Барделла, формальный лидер партии с 2022 года, который также претендовал на должность премьер-министра.