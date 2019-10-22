Суд в отношении 14 вернувшихся из Сирии казахстанцев начался в Нур-Султане

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Открытое судебное слушание в отношении 14 вернувшихся из Сирии казахстанцев началось в учреждении ЕЦ-166/10 в Нур-Султане, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
14 казахстанцам предъявлены обвинения в участии в террористической деятельности, вербовке и пропаганде терроризма, а также совершении иных тяжких преступлений.
Один из обвиняемых находится в больнице, он подключится к судебному процессу по видеоконференцсвязи.
По версии следствия, все 14 казахстанцев состояли
в запрещенной на территории Казахстана группировке ДАИШ.
Отметим, что в рамках гуманитарной операции
"Жусан" из зоны боевых действий в Сирии были вывезены 595 граждан Казахстана, 406 из них дети, 156 – женщины, остальные – мужчины.
Спецоперация "Жусан" проходила в четыре этапа. Ее организовали в начале 2019 года по поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева.
По словам официального представителя КНБ РК Аркена Абдугали, 10 мужчин и 5 женщин из числа возвращенных лиц уже осуждены к различным срокам лишения свободы по факту участия в деятельности международной террористической организации ДАИШ.