Суд вынес приговор 25 участникам январских событий в Алматы

Суд в городе Алматы рассмотрел уголовное дело в отношении 25 подсудимых по январским событиям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на страницу в Facebook cудов Алматы.

Фото: zhmb.sud.kz

Суд установил, что с 4 по 5 января 2022 года 25 подсудимых в разных частях Алматы участвовали в массовых беспорядках, совершили кражи в особо крупном размере, с незаконным проникновением в жилые, служебные и производственные помещения, угоны автомобилей с причинением крупного ущерба, незаконно проникли на территорию опасного производственного объекта и на другие объекты, охраняемые спецорганами, что причинило значительный ущерб и другие тяжкие последствия.

Также установлено, что они по предварительному сговору похитили огнестрельное оружие и их боеприпасы, а также в ходе массовых беспорядков в местности, где объявлено чрезвычайное положение, группой лиц по предварительному сговору причинили вред здоровью представителям власти с повреждением и уничтожением их имущества.

При назначении наказания суд учел полное и частичное признание вины подсудимых, отсутствие судимости, личность, молодой возраст, поведение до и после совершения правонарушения, наличие несовершеннолетних детей, характер и степень общественной опасности уголовного правонарушения, совершение уголовного правонарушения в условиях чрезвычайного положения.

Суд №2 Бостандыкского района назначил 20 лицам условное наказание от 9 месяцев до 1 года и 9 месяцев с применением закона об амнистии.

4 человека освобождены от наказаний в связи с применением закона об амнистии.

В отношении 1 участника январских событий уголовное дело прекращено в связи со смертью.

Приговор в законную силу не вступил.