"Навязанные кредиты и суициды студентов" – на пост отреагировала полиция Жетысу

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«Среди студентов идет такая тенденция: они друг друга «грузят», заставляют брать того, кто слабее, деньги через сайты, через приложения, в терминалах, например, такие как «Займер», «Кредит 360», «Кредит плюс», «Коке кз». Моего братишку так заставили оформить 5 кредитов, он тоже студент. Эти займы дают даже студентам и безработным за бешенные проценты», – говорится в посте некой горожанки, который опубликовал Instagram-паблик taldykorganec.insta.

При этом автор уверяет, что займы заставляют брать и девочек, которые после не могут их оплатить и идут даже на суицид.

В Департаменте полиции Жетысуской области прокомментировали заявления: «Информация взята во внимание. Сообщаем, что по указанным в посте фактам инициирована соответствующая проверка с принятием в последующем необходимых мер согласно действующему законодательству».