Супруги с 4-месячной дочерью погибли в ДТП в Атырауской области

В жутком ДТП погибли 3 человека в Атырауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

9 марта на 551 километре трассы Актобе – Атырау – Астрахань произошло лобовое столкновение автомобилей LADA Largus и УАЗ.

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли водитель 1990 года рождения и пассажиры 1994 и 2022 годов рождения LADA Largus. Позже выяснилось, что это были супруги с 4-месячной дочерью.

Еще один пассажир LADA и трое пассажиров УАЗ с различными телесными повреждениями доставлены в областную больницу.

В связи с гибелью семьи, а также другими смертельными ДТП к казахстанцам обратился начальник управления местной полицейской службы Департамента полиции области Ерлан Бигамбаев.

Полицейские убедительно просят казахстанцев соблюдать правила дорожного движения!