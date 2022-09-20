Суррогатный алкоголь изготавливали в промзоне Петропавловска

Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области пресек деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции в городе Петропавловске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий ликвидировано складское помещение на территории промышленной зоны Петропавловска, где в антисанитарных условиях в пластиковые 5-литровые ёмкости разливали суррогатный алкоголь для дальнейшей реализации через торговые точки в СКО.

Изъяты спирт и спиртосодержащая жидкость в пластиковых ёмкостях в объеме более 16 тысяч литров, а также приспособления для розлива в пластиковые тары, рассказали в агентстве.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.