Светофоры с озвучкой разработала талдыкорганская школьница

«Голосовой светофор» ученицы 11-го класса Назарбаев интеллектуальной школы Талдыкоргана Анар Нурмахан, спроектированный вместе с учителем физики Дамиром Тулегеновым, презентовали на площадке Региональной службы коммуникаций.
Проект реализован в рамках сотрудничества НИШ и областного ОО молодежи «IT-services & Education», которое вплотную занимается проблемами людей с инвалидностью.
Небольшое устройство, представляющее блок с громкоговорителем, поможет облегчить жизнь слабовидящих людей, уверена юная изобретательница. Только в областном центре насчитывается более двухсот светофоров, и лишь малая часть из них снабжена звуковым сопровождением – обычным «пищанием». Школьница же предлагает усовершенствованную версию.
– Голосовое сопровождение идет на государственном языке, – рассказывает Анар Нурмахан. – При включении разрешающего сигнала модуль объявляет название улицы, которую можно перейти, в секундах ведет счет до конца зеленого света и на последней секунде подает сигнал «Стоп». Также устройство имеет функцию определения дня и ночи: в темное время громкость снижается наполовину.
Но на этом его плюсы не заканчиваются. Цена такого устройства – примерно 25 тыс. тенге, а голосовой светофор российского производства стоит более 415 тыс. тенге, подчеркивают разработчики.