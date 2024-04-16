Светофоры с озвучкой разработала талдыкорганская школьница

фото пресс-службы НИШ г. Талдыкоргана

Проект реализован в рамках сотрудничества НИШ и областного ОО молодежи «IT-services & Education», которое вплотную занимается проблемами людей с инвалидностью.

Небольшое устройство, представляющее блок с громкоговорителем, поможет облегчить жизнь слабовидящих людей, уверена юная изобретательница. Только в областном цент­ре насчитывается более двухсот светофоров, и лишь малая часть из них снабжена звуковым сопровождением – обычным «пищанием». Школьница же предлагает усовершенствованную версию.

– Голосовое сопровождение идет на государст­венном языке, – рассказывает Анар Нурмахан. – При включении разрешающего сигнала модуль объявляет название улицы, которую можно перейти, в секундах ведет счет до конца зеленого света и на последней секунде подает сигнал «Стоп». Также устройство имеет функ­цию определения дня и ночи: в темное время громкость снижается наполовину.

Но на этом его плюсы не заканчиваются. Цена такого устройства – примерно 25 тыс. тенге, а голосовой светофор российского производства стоит более 415 тыс. тенге, подчеркивают разработчики.