Свободная Южная Африка

Общество
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Лаура Тусупбекова

В честь Дня свободы – главного национального праздника ЮАР – состоялся дипломатический прием. От имени Республики Казахстан поздравления и наилучшие пожелания ЮАР передал заместитель министра иностранных дел РК Канат Тумыш.

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День Свободы — государственный праздник в ЮАР. В этот день празднуют свободу и отмечают первые выборы после апартеида, проведенные в этот день в 1994 году.

Как отметил Канат Тумыш, сегодня мир как никогда нуждается в лидерах, готовых пожертвовать своей жизнью ради достижения конечной цели – мира и безопасности.

Нельсон Мандела, всемирно известный первый президент Южно-Африканской Республики, был отважным борцом, посвятившим всю свою жизнь борьбе с дискриминацией и апартеидом, а также построению нового демократического и светского государства. Прекрасный пример его жизни вдохновил многие народы мира на борьбу за свою свободу, вселив надежду в сердца граждан. Светлый образ этого мудрого человека навсегда останется в истории человечества как символ борьбы за национальное освобождение и независимость, - сказал дипломат.

Канат Тумыш напомнил слова Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который назвал Манделу моральным гигантом 20-го века, чье бессмертное наследие продолжает руководить нами сегодня.
В своем выступлении Канат Тумыш также провел параллель между наследием Манделы и Абая. Так, известны слова Абая: «Безвреден кто в гневе кричит. Бойся того, кто в гневе молчит». Мандела же говорил, что обижаться и негодовать –  это все равно, что выпить яд в надежде, что он убьет твоих врагов.

К слову, Канат Тумыш служил послом Казахстана в ЮАР с 2019 по 2023 год. За это время были выстроены дружеские и доверительные отношения с Правительством ЮАР, Министерством иностранных дел и местными исполнительными органами.
- Свою службу в вашей стране я всегда буду вспоминать с теплым трепетом в сердце. Двусторонние отношения между двумя странами носят сердечный характер и осуществляются под эгидой структурированного Протокола о регулярных политических консультациях, подписанного в 1997 году, сопредседателями которого являются заместители министра иностранных дел и которые проводятся на ротационной основе. В данное время ведется подготовка к 7-му раунду двусторонних консультаций, который пройдет в Казахстане в июне 2023 года, - сообщил Канат Тумыш.

В заключение казахстанский дипломат произнес слова поздравления народу ЮАР на языке этой страны кхоса, чем вызвал одобрительные аплодисменты присутствующих.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол ЮАР в Казахстане Кийтуметци Сийпило Тандеки Мэттьюс отметила, что для ЮАР День свободы – не просто день освобождения от апартеида, но и повод оценить те достижения и прогресс, которые были достигнуты за эти годы.

- Мы, народ Южной Африки, признаем несправедливость нашего прошлого, отдаем дань тем, кто страдал за справедливость и свободу нашей земли, уважаем тех, кто работал на строительство и развитие нашей страны. Верим в то, что Южная Африка принадлежит тем, кто в ней живет, объединенной в своем разнообразии, - сказала южноафриканский дипломат.
Она отметила высокий уровень двустороннего сотрудничества с Казахстаном.

- Южная Африка и Казахстан имеют общие традиции, обычаи и культуру. Наш путь к демократии проходит почти параллельно: Казахстан в прошлом году отметил 30-летие своей Независимости, а Южная Африка в этом году отмечает 29-ю годовщину, - напомнила госпожа посол.

Отдельно Кийтуметци Сийпило Тандеки Мэттьюс поблагодарила Каната Тумыша, который за время своей дипломатической миссии в ЮАР создал группу тюркских послов, которые совместно работают над укреплением связей между африканскими и тюркскими народами. Он также начал переговоры о присвоении улице в Претории имени в честь великого казахстанского мыслителя Абу Насра Мухаммада аль-Фараби в честь 750-летия со дня его рождения и одновременно присвоении названия улице в Астане в честь первого Президента демократической Южной Африки г-на Нельсона Ролихлахла Манделы.
- Казахстану желаю становиться все лучше и лучше, работать вместе, чтобы сделать мир более мирным, увеличить благосостояние наших народов и сделать так, чтобы наши дети росли счастливыми и здоровыми в достойном окружении, - заключила посол.

После официальной части приема был показан документальный фильм об истории и современности ЮАР, а завершился раут неформально – сотрудники посольства ЮАР провели мастер-класс по обучению национальным южно-африканским танцам, в котором, к слову, активное участие приняла посол этой свободной страны госпожа Кийтуметци Сийпило Тандеки Мэттьюс.

#культура #история #ЮАР #независимость #Африка

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