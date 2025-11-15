Свои чипсы и картофель фри

Проекты
2
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

В агропромышленный комплекс региона за девять месяцев 2025 года привлечено 158,7 млрд тенге инвестиций

фото автора

В Послании народу Президент Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание развитию сельского хозяйства, в числе приоритетов обозначив привлечение инвестиций, углуб­ленную переработку аграрной продукции, продвижение экс­порта и другое. Есть и четкий критерий измерения достижений отрасли: в течение пяти лет предстоит удвоить объем валовой продукции сельского хозяйства и за три года довести долю переработанной продукции до 70%.

Для достижения этих целей Павлодарская область последовательно привлекает в АПК инвестиции, внедряет водосберегающие технологии и диверсифицирует посевные площади. К примеру, в регионе значительно перестроили структуру посевных площадей, в частности, те же мас­личные в нынешнем полевом сезоне занимали 518,8 тыс. га, что на 43% больше прошлогодних показателей. Это позволит соб­рать 571 тыс. тонн маслосемян (или в полтора раза больше, чем год назад).

Только вот прежде область не могла похвастать успехами в переработке выращенного урожая – получая примерно 500 тыс. тонн маслосемян подсолнечника, на месте перерабатывали не больше 2–3%. Изменить ситуацию к лучшему позволят три масштабных проекта, два из которых осуществляются в селе Кеменгер Павлодарского района.

Компания Jiansu Jielong Group приступила здесь к строительству маслоэкстракционного завода мощностью 120 тыс. тонн семян подсолнечника в год с выпуском до 50 тыс. тонн готовой продукции. Объем инвестиций составляет 20 млн долларов, из которых восемь миллионов нап­равлены на основные фонды, 12 млн – на оборотный капитал. Здесь создадут 80 рабочих мест.

Второй проект – завод по выпуску подсолнечного масла методом холодного отжима. Как сообщил директор ТОО «Kemenger May» Ибрагим Халяпов, мощность переработки составит 60 тыс. тонн семян в год, что даст возможность производить до 30 тыс. тонн масла. Инвестиции солидные – 2 млрд тенге.

– Более двух десятилетий мы работали в Восточно-Казахстанской области. Всегда внимательно следили за тем, как развивается Павлодарская область, видели позитивные изменения, ощущали благоприятный инвестиционный климат. Именно поэтому приняли решение разместить производственные мощности здесь. Сегодня я вижу, что этот шаг был абсолютно верным. Власти региона открыты для диалога и создают все условия для рос­та, – отметил инвестор.

Еще один маслоперерабаты­вающий завод появится на территории элеватора в селе Калкаман. После ввода этих предприятий Павлодарская область получит возможность перерабатывать до 250 тыс. тонн подсолнечника и производить свыше 130 тыс. тонн растительного масла в год.

Также ежегодно аграрии региона собирают отличный урожай картофеля. В этом году и вовсе вышли на рекорд в 937 тыс. тонн, что в полтора раза больше прошлого года. При этом площади, занятые под эту культуру, увеличились лишь на четверть. И конечно же, вопрос запуска переработки картофеля много лет на повестке дня. На одной из недавних встреч с сельхозтоваропроизводителями аким области Асаин Байханов вновь акцентировал внимание местного делового сообщества на этом вопросе.

– В 2021 году мы собирали 330 тысяч тонн второго хлеба в год. С тех пор урожайность утрои­лась, но люди-то картофеля больше есть не стали. Соответственно, его излишки пошли на экспорт. И благо для нас, что в этом году у наших соседей картошка не уродилась, в противном случае цены обвалились бы, – говорит глава региона.

Да, павлодарский картофель всегда пользовался спросом как в регионах Казахстана, так и за рубежом. И все же пришло время превратить первичную сельхозпродукцию в потребительский продукт с высокой добавочной стоимостью. И пилотным здесь должен стать проект ТОО «Актогай-Агро» – инвестор намерен в промышленных масштабах выпускать чипсы и картофель фри.

Начинать намерены с малого, перерабатывая по 10 тыс. тонн сырья. Жители области уже ждут, когда на полках магазинов появятся картофельные чипсы под брендами Grizzly и Slang, изготовленные на основе павлодарской картошки. В год планируется выпускать до трех тысяч тонн хрустящей продукции, а в Актогае для этого вырастят клубни подходящего сорта «леди клэр». Кроме того, завод будет перерабатывать отходы, превращая их в картофельную муку.

– Наш завод позволит получить из выращенного сырья готовый пищевой продукт. Тем самым мы выполним задачу, пос­тавленную Президентом страны, – выстроить полный производственный цикл от поля до переработки, – заверяет генеральный директор ТОО «Актогай-Агро» Александр Терентьев.

Компания также стремится получить статус элитного семеноводческого хозяйства в Казахстане – в условиях дефицита качественного посадочного материала это крайне важно для перспективы увеличения переработки. Уже достигнуты договоренности с международной компанией «Норико» – семена из Германии и России как раз и предназначены для выращивания чипсового картофеля.

Добавим, что сейчас в Павлодарской области работают более 250 предприятий по переработке агропродукции, которые за девять месяцев года произвели продуктов питания на 124,5 млрд тенге. До конца 2027 года в регио­не планируется запустить еще десять предприятий по глубокой переработке с объемом инвестиций свыше 21 млрд тенге.

#картофель #АПК #Актогай-Агро #Kemenger May #Кеменгер

