Священный путь обернулся мошенничеством: аферист обманул десятки паломников

Закон и Порядок
Злоумышленник выманил деньги у семей, собиравшихся отправить пожилых родителей в Мекку

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице осудили мужчину, воспользовавшегося религиозными чувствами граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городскую прокуратуру

Под видом организатора паломничества обманным путем завладел более 7,4 млн тенге граждан за несуществующие авиабилеты и гостиницы.

Жертвами мошенника стали 17 человек из разных регионов страны, в том числе семьи, планировавшие отправить на умру пожилых родителей.

«Подсудимый признал свою вину в совершении мошенничества в крупном размере и возместил ущерб потерпевшим. По приговору суда мошеннику назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на три года с установлением пробационного контроля»,  сказано в информации.

В надзорном органе также предупредили, что по вопросам получения услуг, связанных с паломничеством, необходимо обращаться в лицензированные турагентства.

Перевод денежных средств не проверенным лицам, даже представляющимися организаторами хаджа, влекут риск столкновения с мошенниками.

#Астана #прокуратура #паломники #аферист #путь

И станут ровными дороги
Серебро с золотым отливом
Новая ТЭЦ в Кызылорде дала первый ток
Система управления наукой будет реформирована
Топливные муки земледельцев
Как «Аладдин» покорил сердца школьников
Скорость, выносливость и дань традициям
На субботник как на праздник
Защитить права ребенка
Тепло, подаренное детям
Дорога к знаниям открыта!
Стартовал проект Ondeu
Класс с полицейским уклоном
Укрепление координации и взаимодействия
Поддержать наиболее уязвимых граждан
Раскрывая тайну звука
Просвещение – лекарство от радиофобии
Столица на пороге перемен
В гостях у Димаша Ахмедовича
Самое дорогое
Легких прогулок не ожидается
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
В Караганде открылся креативный экохаб
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
13 медалей завоевали казахстанские самбисты на Кубке мира
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Экономим воду – сохраняем будущее
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Горе луковое в Шенгельды
Перспективы сотрудничества Китая с Казахстаном и ЦА обсудили в Астане
Стремление к статусу IT-хаба Евразии: как Казахстан развивает ИИ и технологии?
Верховный муфтий Казахстана поздравил православных соотечественников с Пасхой
В Алматы водитель устроил заезд по водному каналу
Блогера-устаза, обозвавшего граждан коровами, привлекли к ответственности
Теннисные битвы в Астане
Весенний триумвират
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
МВД напомнило водителям о проверке документов
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке

Генпрокуратура внедряет новые меры по борьбе с интернет-мош…
Число киберпреступлений заметно снизилось в Казахстане
Крупную партию незаконно хранящейся пиротехники изъяли в Шы…
Класс с полицейским уклоном

