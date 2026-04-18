Священный путь обернулся мошенничеством: аферист обманул десятки паломников

Злоумышленник выманил деньги у семей, собиравшихся отправить пожилых родителей в Мекку

В столице осудили мужчину, воспользовавшегося религиозными чувствами граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городскую прокуратуру

Под видом организатора паломничества обманным путем завладел более 7,4 млн тенге граждан за несуществующие авиабилеты и гостиницы.

Жертвами мошенника стали 17 человек из разных регионов страны, в том числе семьи, планировавшие отправить на умру пожилых родителей.

«Подсудимый признал свою вину в совершении мошенничества в крупном размере и возместил ущерб потерпевшим. По приговору суда мошеннику назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на три года с установлением пробационного контроля», – сказано в информации.

В надзорном органе также предупредили, что по вопросам получения услуг, связанных с паломничеством, необходимо обращаться в лицензированные турагентства.

Перевод денежных средств не проверенным лицам, даже представляющимися организаторами хаджа, влекут риск столкновения с мошенниками.