Более 10 тысяч мест в общежитиях введут в этом году

Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В правительстве рассмотрели вопрос обеспечения студентов колледжей и вузов местами в общежитиях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

В совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой приняли участие представители центральных государственных органов и заместители акимов областей. 

По словам вице-министра науки и высшего образования Талгата Ешенкулова, в текущем году запланировано введение в эксплуатацию 27 общежитий на 10 576 мест. Из них 19 – для студентов вузов, 8 – колледжей.

«В настоящее время работы в 7 общежитиях на 1540 мест полностью завершены, они готовы принять студентов в следующем учебном году. В областях и городах республиканского значения подготовлены дорожные карты по строительству и реконструкции зданий. Большинство из запланированных объектов будут введены в эксплуатацию до сентября этого года», — сказал вице-министр.

В ходе совещания отдельно рассмотрели ход строительства каждого объекта. Талгат Ешенкулов отметил, что работы по строительству и реконструкции в большинстве зданий выполнены на более 75%. Лишь на 3 объектах в Алматы, Акмолинской и Кызылординской областях этот показатель на уровне 50%. Заместители акимов регионов заверили, что работы будут завершены в срок. Тамара Дуйсенова особо отметила важность данного вопроса и дала ряд поручений.

«Нужно максимально использовать строительный сезон. Ответственные министерства совместно с областными акиматами должны держать на постоянном контроле своевременность и качество выполняемых работ. Ход строительства и реконструкции объектов будем рассматривать еженедельно. Предприниматели выражают большой интерес к этой работе. Поэтому нужно предусмотреть меры по созданию соответствующих условий для желающих принять участие в строительстве общежитий бизнесменов», — отметила вице-премьер.

Отметим, в прошлом году введено в эксплуатацию 43 здания на 10 304 мест. Вследствие демографического роста возникнет необходимость в новых. Поэтому в министерстве науки и высшего образования ведут постоянную работу по актуализации долгосрочного плана в этом направлении.

#Правительство #общежития

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