Свыше 1000 мероприятий прошло в СКО в рамках года волонтеров

В Казахстане продолжается реализация Международного года волонтеров, объявленного ООН по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева

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Активно проект поддержали в Северо-Казахстанской области – с начала 2026 года в регионе проведено более 1 050 добровольческих мероприятий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Всего в регионе насчитывается свыше 10 тысяч добровольцев, работают более 50 волонтерских и благотворительных организаций, 20 инициативных групп, а также 14 клубов волонтеров, открытых во всех районных центрах области и городе Петропавловске.

У волонтеров 18 направлений деятельности – от социальной поддержки, экологии и донорства до цифрового, медицинского, спортивного и международного волонтерства.

Особое внимание уделяется помощи в чрезвычайных ситуациях. В рамках проекта Úmit добровольцы участвуют в профилактике паводков, оказывают поддержку спасателям и жителям региона. Для ликвидации последствий ЧС привлечено 3 450 волонтеров, более 1 900 из которых работают в Петропавловске. Совместно с сотрудниками ДЧС они также проводят профилактические встречи с населением по вопросам пожарной безопасности.

Заметный вклад добровольцы вносят и в реализацию экологической программы «Таза Қазақстан». За первые шесть месяцев текущего года организовано более 270 экологических мероприятий.

Активное участие регион принимает и в республиканском проекте «Марафон добрых дел». С начала акции проведено более 45 мероприятий, социальную помощь получили свыше 90 детей из малообеспеченных, многодетных и неблагополучных семей. Кроме того, волонтеры регулярно участвуют в донорских акциях, пополняя запасы крови для медицинских учреждений региона.

Большое внимание уделяется поддержке людей старшего поколения и граждан с инвалидностью. В рамках направления Birgemiz: Qamqor добровольцы помогают с доставкой продуктов и лекарств, уборкой домов и придомовых территорий, ремонтом жилья, заготовкой дров, оплатой коммунальных услуг и другими бытовыми вопросами. С начала года помощь оказана более чем 300 получателям социальных услуг с участием свыше 400 волонтеров.

Одним из ярких примеров развития серебряного волонтерства является проект «Нити добра». Его участники вяжут теплые вещи для недоношенных детей, помогают одиноким пенсионерам, проводят мастер-классы для молодежи и участвуют в экологических инициативах. Еще одним популярным направлением стали молодежные эко-пикники и творческие мастер-классы по росписи экошопперов, которые помогают прививать экологическую культуру в неформальной атмосфере.

В регионе также уделяют внимание популяризации добровольчества. Ежегодный конкурс «Мистер и Мисс Волонтер» объединяет самых активных представителей волонтерского движения, помогает привлекать новых участников и формировать культуру взаимопомощи среди молодежи.